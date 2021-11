Discusión de una pareja en la calle se volvió viral, sorprendió final inesperado

En redes sociales, los usuarios quedaron sorprendidos por un video que se viralizó de una discusión de una pareja en la calle, pues aseguran que el clip tuvo momentos de tensión, debido a que una persona de la tercera edad cruzaba la avenida, mientras la pareja estaba recargada en un poste de luz.

Lo que llamó la atención de los internautas es que la anciana sufrió un percance, pues se le cayó su bolsa de naranjas, por lo que con esfuerzo intentaba recogerlas, pero se arriesgó de que un auto la arrollara, mientras que la pareja seguía discutiendo.

Discusión de una pareja en la calle se viralizó en redes

En el video se puede apreciar que la pareja seguía discutiendo, mientras que la persona de la tercera edad recogía sus frutas que estaban tiradas en la calle, pero de un momento inesperado la joven se dio cuenta de lo sucedido y ayudó a la anciana, aunque el hombre forcejeaba con la mujer, pero ella lo ignoró.

Pero, el hombre optó por ayudar a la mujer, pero al poco tiempo de que se quitó del poste de luz, cayó un transformador que pudo lesionarlo, por lo que la pareja y la anciana quedaron sorprendidos por lo ocurrido. Al final el hombre le dio un beso a la anciana.

Usuarios reaccionan al video de la pareja

Usuarios criticaron al sujeto

El video fue compartido a través de Twitter donde diversos usuarios criticaron la actitud del hombre, aunque algunos se sorprendieron porque en cuestión de segundos el joven pudo haberse lesionado, pero se quitó del poste de luz a los pocos segundos de que se cayó el transformador.

Mientras que otros internautas, pensaron que iban a atropellar al hombre, pero afortunadamente nadie salió herido y solo fue el susto que se llevaron, ya que si la mujer no hubiera cruzado, la discusión de una pareja en la calle iba a terminar en tragedia.

