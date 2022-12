Dilema de niña “gringa latina” se hace viral

Los pequeños suelen ser unas ternuritas debido a su sentido del humor y ocurrencias, por eso no es de extrañar que en TikTok hallan cientos de videos de estos, pero en esta ocasión, en La Verdad Noticias hablaremos sobre la niña “gringa latina”.

Sí, de la niña “gringa latina” la cual se ha viralizado en la red social, antes mencionada, debido a que ella sufre un gran dilema que le mortifica.

La pequeña habló de cómo es vivir con raíces latinas pero nacida en Canadá.

La niña “gringa latina”

El video de la pequeña se ha hecho viral.

El Tiktok de la niña ya superó el millón de vistas, y es que en él se ve a la pequeña cuando es grabada por su mamá mientras habla de lo difícil que es alternar español e inglés, sin embargo, su madre le recuerda que el trato es hablar español en casa e inglés fuera de ella.

"Es que no puedo controlarlo... porque soy gringa latina, yo tengo dos idiomas. No puedo controlar un idioma dentro y otro idioma afuera, no la puedo controlar", replica la niña, mientras preocupación.

Su madre le pregunta si no le gusta hablar español y ella le dice "sí me gusta hablar español, pero también me gusta hablar inglés" y su mamá le replantea: "pero en la casa hablamos español".

Pero la pequeñita le intenta explicar "mami... eso no es cosas de la vida, en la vida todos que son gringas latinas no pueden controlarlo".

Gringa latina y Camila Cabello

En otro video la pequeña se refiera a que es como Camila Cabello.

En otro video la niña refiere que la cantante y actriz, Camila Cabello, lo había mencionado anteriormente al exponer que en una canción que dice: "así es la vida".

"Camila Cabello dijo y después cuando está cantando dijo así es la vida", sin embargo, el tierno argumento no funcionó pues su mamá le volvió a pedir que practicara su español en casa y la niña cierra con otra épica respuesta.

"Es que yo estoy practicando mi inglés también en casa, porque Camila Cabello dijo así es la vida", dijo la niña “gringa latina”.

"La gringa latina mas hermosa del mundo".

"La gringa latina: no puedo Marta, no puedo".

"Yo quiero esos problemas".

"Ningun good afternum aquí se habla español"

Como se ha visto, las tiernas respuesta de la niña “gringa latina” se volvieron virales y ahora supera los más 8 mil comentarios en los que hablan sobre lo lindas que resultan sus explicaciones ante la petición de su mamá.

