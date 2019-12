¡Diablos profesora! mujer enseña el cuerpo humano creativamente y se hace VIRAL

Muchos profesores tienen tanto amor a su trabajo que harán lo que sea con tal de enseñarle a sus estudiantes algunas lecciones, tal y como esta simpática profesora de primaria que encontró un asombroso e innovador modo de explicar a sus alumnos las partes del cuerpo humano y cómo es detrás de la piel. La creativa maestra obtuvo la atención de los niños y niñas de inmediato, este traje fue una gran clave para atraer su mirada. El atuendo dejaba ver cómo son los órganos y los diferentes músculos de una manera bastante gráfica.

La lección fue una gran sorpresa para los menores de edad ya que su maestra llegó tapada con una bata y cuando la lección comenzó, la mujer se la quitó, dejando a todos los pequeños con la boca abierta. Estos estaban tan emocionados que comenzaron a aplaudir y gritar, así que la técnica de la maestra se volvió viral en las redes sociales ya que su pareja le tomó un par de fotografías que se han hecho viral en las redes sociales. El novio de la creativa maestra dijo en Twitter que la intención de la mujer fue explicar a detalle su clase de Anatomía.

Los comentarios en las redes sociales no se han hecho esperar, muchas personas aplauden el valor de la mujer de hacer algo tan fuera de lo común con tal de que sus estudiantes aprendieran la clase y por otro lado otro par de maestros han cuestionado a la pareja sobre dónde compraron el creativo traje. Ante la curiosidad de tantas personas, la pareja de la mujer aclaró que compró el outfit en Aliexpress para que los demás profesores también puedan adquirir el suyo.

Otras de las reacciones que ha generado la mujer y su traje viral es que muchos ex alumnos se han sumado al hilo de conversación en Twitter, estos comentan orgullosos que la mujer fue su profesora:

"Fue mi tutora en 5 y 6 de primaria, la recuerdo con gran afecto y mucho cariño. De las mejores profesoras que he tenido y más marcado me ha dejado. Me acuerdo mejor alguna de sus clases que la mayoría de la universidad", dijo un ex alumno.