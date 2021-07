Día del ingeniero: Estos son los mejores memes para celebrar la festividad

La ingeniería es una de las carreras más ambiciosas, no sólo en México, sino en todo el mundo, y aunque es una de las más populares y más variadas, no son para cualquiera, pues muchos no logran terminar, pero para los que si, hoy es el día donde los celebran.

El día del ingeniero se ha convertido en una festividad muy popular, donde se conmemoran a todos los profesionistas de este ramo, por lo que no pudieron faltar las festividades en redes sociales para festejarlo.

Ahora te compartiremos los mejores memes del día del ingeniero, así como el origen de esta festividad y por qué se celebra el 1 de julio en México, donde sin duda ha causado un gran impacto en internet.

Los mejores memes del día del ingeniero

El día del ingeniero se celebra desde 1974 en México

Durante estos meses se han celebrado los días de varias carreras, siendo ahora el turno de los ingenieros, donde los memes expusieron todo lo que caracteriza a los profesionales y estudiantes de esta especialidad.

Todos tenemos algún amigo ingeniero, y sabemos que en algunos casos unos se sienten superiores a los demás por estudiar esta profesión, siendo el principal tema de los memes que se han difundido en redes sociales durante las últimas horas.

La ingeniería es una de las carreras con más demanda

En el día del ingeniero te damos unas opciones si no sabes cómo felicitarlo hoy, pues puedes festejarlo con memes, con frases motivadoras o con regalos relacionados a la profesión, dejando a tus conocidos realmente contentos.

¿Cuándo se celebra el día del ingeniero en México?

Seguramente conoces a algún ingeniero o ingeniera

La celebración del día del ingeniero en México desde el 1 de julio del año 1974, siendo el egresado del IPN Eugenio Méndez Docurro quien promovió el día cuando era secretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y desde entonces se emplea este día para conmemorarlos.

Ahora esperamos que disfrutes los mejores memes de este día, ya sean para ti o para compartir con tus amigos, los cuales definitivamente te sacarán una carcajada.

Los ingenieros son muy importantes en México

