Detalles de los presuntos reos que abrieron su cuenta de OnlyFans

Como te dimos a conocer en La Verdad Noticias, en días pasados se volvió viral un supuesto grupo de reos de un Centro de Reinserción Social (CERESO), quienes abrieron una cuenta en la red social OnlyFans para ganar dinero y financiar sus gastos en prisión.

La cuenta “Presos del CERESO” se viralizó en las redes sociales el fin de semana pasado y el contenido tomó relevancia debido a que se cree que las imágenes sí se tomaron en instalaciones de una cárcel mexicana.

Esta situación generó gran polémica debido a que en las fotos se observan aparatos electrónicos, los cuales no son permitidos dentro de los centros penitenciarios; sin embargo, no hay ninguna fuente oficial que confirme o niegue tal aseveración.

Los reos venden fotos en OnlyFans

En la cuenta de OnlyFans se pudo apreciar que los presuntos reos se han tomado fotos, tanto íntimas como explícitas, con algunos celulares con los que supuestamente cuentan al interior del penal, incluso, algunos señalan que se han grabado sosteniendo encuentros sexuales.

En la plataforma, los supuestos presos venden su contenido a través de la suscripción mensual o la anualidad; la primera tiene un costo alrededor de los 121 pesos (6 dólares); la segunda, cerca de los 1,250 pesos (61 dólares).

De acuerdo al estudio “Cárceles en México: cuadros de una crisis” de la antropóloga Elena Azaola y el sociólogo Marcelo Bergman, México cuenta con 447 centros penitenciarios: 5 federales, 220 estatales, 103 municipales y 9 pertenecientes a la Ciudad de México.

En las últimas décadas se ha registrado una sobrepoblación en las prisiones de México, lo cual ha causado precariedad en los servicios que se brindan como habitación, alimentación y salud, a la par de aumentar los actos de corrupción.

Según el estudio, el 26% de los presos aseguró no disponer de suficiente agua para beber; el 63% considera que los alimentos que se les proporciona no son suficientes; el 27% señaló no recibir atención médica; y, el 72% aseguraron no sentirse seguros en prisión.

