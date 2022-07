Despliegan operativo en el AICM por niño que llevaba dos pistolas de juguete

Tiktok no ha regalado verdaderas joyas de humor mexicano y otras historias que nos sorprenden, como el caso de una familia que fue detenida por posesión de armas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

A través de tiktok una familia narró la particular experiencia que vivieron, luego de que un pequeño niño llevará consigo dos pistolas de juguete, que fueron inspeccionadas minuciosamente y con ellas todas las maletas de sus acompañantes.

En el clip, aparecen las imágenes de la revisión acompañadas de la melodía ‘Hermano cayó la ley’, mientras se observa al niño se puede leer el texto “Detenido en el AICM por posesión de armas…mochila de Mario Bross del sospechoso”.

Niño llevaba pistolas de juguete en su mochila

Pos su puesto que el infalible punto de vista de los internautas no se dejó esperar, pues enseguida comenzaron a comentar sobre lo sucedido, mientras que muchos aprovechaban para reírse de bromas absurdas, muchas otras personas resaltaron que estuvo bien por parte de las autoridades, ya que “Ya no se sabe distinguir entre armas de fuego y las de juguete”, “Por sentido común se sabe que no se pueden ingresar armas de juguete”; “Dime que nunca has viajado en avión, sin decirme que nunca has viajado en avión”; “Luego esa pistola salió azul turquesa”, son algunos de los comentarios realizados por el público.

El video ha logrado acumular hasta 4.4 millones de visitas y hasta 468 mil Me gusta, tras difundirse, no obstante hasta el momento se desconoce el paradero de las armas, es preciso señalar, que en las “Normas, políticas y procedimientos de la subdirección de seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V.”, se especifica que los objetos tales como armas de fuego no pueden ingresar y estos quedan bajo la custodia de la Policía Federal, por lo que en este caso hasta no demostrar que las pistolas se trataban de juguetes, los oficiales tenían que inspeccionar las pertenencias de la familia.

