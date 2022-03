Desinvita a su madre a su boda luego que le diera cruel regalo a su prometido

Desinvita a su madre de su boda luego que le diera cruel regalo a su prometido

Una joven tomó la decisión de no invitar a su madre a su boda después de que ella le diera un cruel regalo a su prometido. La novia compartió su historia a Reddit, donde conmocionada reveló que estaba horrorizada al saber que su madre le había dado a su prometido, que usa una silla de ruedas, un par de tenis para correr.

En la publicación, afirmó haber conocido a su futuro esposo en una sesión de terapia grupal, donde se enteró que él había perdido a su madre en el mismo accidente que lo dejó con discapacidad motriz.

De acuerdo con la publicación no era la primera vez que su madre intentaba burlarse de la desafortunada situación y humillar al prometido "bondadoso" y "generoso".

"Ella seguía haciendo bromas sobre él y se burlaba de él", indicó la novia describiendo el comportamiento de su madre al comienzo de su relación.

Señaló que incluso "bromeó sobre que él era el responsable del accidente". Este comentario en particular, se hizo en el aniversario de la muerte de su madre y dejó al futuro novio llorando, algo por lo que la madre de la novia se disculpó más tarde.

Le dio unos tenis para correr a su yerno

Después de la "broma" a su yerno, la madre preguntó si podía asistir al cumpleaños de su futuro yerno y el aceptó. ''Ella vino y fue cariñosa y alegre, se disculpó por los "malentendidos" pasados y mi futuro esposo estaba confundido por su cambio de opinión”.

''Nos lo pasamos muy bien hasta después de la cena. Pero ella le dio una caja diciendo que este era su regalo de cumpleaños”. En la caja, la madre había puesto un par de tenis Nike para correr.

“Él la miró y ella se echó a reír y luego dijo algo sobre ser optimista y esperar que los usara algún día”.

Tras este inesperado regalo la novia y su madre empezaron a pelear y gritarse mutuamente. "Dije que esto era una humillación total porque ella básicamente le estaba restregando en la cara que él es como se", indicó la novia en su publicación.

Aunque su pareja trató de calmar a todos diciendo que todo estaba bien, su futura esposa no estuvo de acuerdo y llevó a su madre afuera para conversar donde le indicó que ya no era bienvenida a la boda.

“Dije que ya no es bienvenida a la boda. Ella actuó sorprendida diciendo que realmente me estaba tomando esto demasiado en serio, pero insistí en que me devolviera la invitación.

Al escuchar la disputa, su padre se unió a los dos, donde trató de actuar como mediador, rogándole a su hija que no tomara una decisión impulsiva de la que pudiera arrepentirse más tarde. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, la futura novia se mantuvo firme en su decisión luego que su madre le diera un cruel regalo a su prometido.

