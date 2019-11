¡Desgarradora! foto de una joven llorando por su novio, lo mataron por un Xbox One (VIRAL)

Sara Baluch, de 22 años, iba a dar el sí ante cientos de amigos y familiares junto a su novio, Mohammad Sharifi, de 24 años. Sin embargo, un asalto terminó con la vida de este último, lo que destruyó los futuros planes de la pareja.

Triste historia.

Como estaba planeado, Baluch se puso su vestido de novia este domingo pero en vez de llegar a la ceremonia, la joven se dirigió al cementerio a llorar a su novio en el día que sería el más importante de sus vidas.

¡Desgarradora! foto de una joven llorando por su novio, lo mataron por un Xbox One (VIRAL)

"Se suponía que estaríamos juntos".

Dijo Sara en la tumba de su novio mientras las lágrimas corrían por su rostro al mirar la fotografía de quien ese día se convertiría en su esposo.

La conmovedora imagen ha dado vuelta al mundo y ha sido viralizada por miles de personas, que solidarizan con el dolor de la universitaria.

Cabe mencionar que esta historia fue del pasado 19 de febrero cuando Mohammad Sharifi fue asesinado en el estacionamiento de un complejo de departamentos en Hixson, lugar donde se reunió con un joven de 20 años para vender su consola de videojuegos Xbox One.

El supuesto comprador, llamado D'Marcus White de 20 años, terminó asesinando a Mohammad, tras lo cual fue detenido.

¡Desgarradora! foto de una joven llorando por su novio, lo mataron por un Xbox One (VIRAL)

La joven dijo que en las dos semanas posteriores a la muerte de Sharifi, él la visitó varias veces en sus sueños. "No me hablaba. Él sólo viene a mí y me abraza. Eso es todo lo que hace. Eso me da un poco de consuelo, estoy agradecida. Eso es lo más cercano que he estado de él, abrazándolo", dijo.

Tal vez te interese: Le fue infiel y ella vendió su Xbox One por 80 pesos (VIRAL)

Sara relató que el amor que ambos se tenían era tan grande, que no podía existir aquí. "Era demasiado perfecto, parecía anti natural".

¡Desgarradora! foto de una joven llorando por su novio, lo mataron por un Xbox One (VIRAL)

Checa todo nuestro contenido de VIDEO VIRAL dando click aquí

Únete a nosotros en Instagram