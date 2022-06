Desempleo lleva a joven con posgrado a vacante de 5 mil pesos; es viral

Ante la crisis de desempleo que se vive en muchas entidades, un joven con posgrado se formó en una larga fila para conseguir un empleo temporal de 5 mil pesos mensuales.

El joven licenciado, y con posgrado, subió un video en la red Tik Tok para demostrar que la situación laboral y económica resulta complicada en la actualidad.

En el clip explicó que tanto él como otras personas estaban en ese lugar para conseguir un apoyo del gobierno que consiste en un empleo temporal en el que pagarían 5 mil pesos mensuales y termina la jornada laboral a las 3 de la tarde.

Asimismo detalló que después de salir de la universidad logró conseguir un empleo en el que le pagaban 15 mil pesos mensuales, sin embargo, por la pandemia perdió su lugar de trabajo.

A través de La Verdad Noticias se dio a conocer sobre la tasa de desempleo en México, la cual se ubicó en un 3.5% de la población económicamente activa (PEA) en diciembre de 2021.

“Toda esa gente está buscando trabajo porque no hay trabajo”, aseguró en su video.

El joven indicó que es injusta la situación, pero consideró que no hay nadie a quien culpar y que espera que pueda conseguir el trabajo ya que estudió una carrera para tener un mejor estilo de vida.

"Ahorita me voy a formar para ver si me gano cinco mil pesos porque dicen que no a todos”, expresó.