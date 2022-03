Descubre que su novio la engaña con cuatro mujeres y se unen para vengarse

Descubre que su novio la engañaba con cuatro mujeres y se unen para vengarse

Descubrir una infidelidad siempre es un gran golpe, pero una mujer lo sufrió cuatro veces: cuando descubrió que su novio la engañaba con cuatro mujeres al mismo tiempo a sus espaldas.

Michaela, de 27 años, de Londres, se puso en contacto con las cuatro mujeres y se unieron para conseguir la venganza definitiva.

"Estuve saliendo con este chico durante medio año. Tenía conexiones con todas las otras mujeres, él ni siquiera fue discreto al respecto. Creo que quería que lo atraparan para parecer el 'perro principal' o como si fuera un hombre solicitado.

"Seguí a una de las mujeres en las redes sociales y ella me siguió. Ella publicó una foto en The Shard y él también publicó una. Fue cuando me di cuenta por primera vez de que estaba saliendo con otras mujeres”

Las mujeres tenían varias cosas en común

Michaela descubrió que las otras cuatro mujeres eran personas que conocía, por lo que el sujeto ni siquiera se tomó la molestía de ser discreto.

“Una de las chicas con las que salía era la doctora que me hizo los rellenos. Otra era amiga de mi prima, una estaba en una fiesta a la que asistí. Eventualmente contacté a todas las chicas y decidí confrontarlo".

Después de que Michaela se aseguró de que las otras chicas supieran la verdad, todas lo dejaron, pues el sujeto también las había engañado.

"Estaba en una fiesta con una de las chicas y él estaba en un pub. Le dije que iba a ir a verlo con ella y él se dio una patada y me dijo que no lo hiciera. No me molestó tanto al final porque ya me había desanimado. Básicamente, estábamos separados en ese momento".

"Una de las otras chicas también me dijo que lo había confrontado más tarde. Y todas lo dejamos".

Michaela indicó que al final se hizo buena amiga de las otras cuatro mujeres, y que todas ellas eran bastante similares, por lo que su ex novio, sin duda tenía un “tipo”.

Descubrió que su novio le era infiel

"No sentí que me enfrentaran a otras mujeres o que tuviera que pelear por un hombre porque todas son chicas increíbles. En todo caso, pensé que tenía muy buen gusto. Somos bastante similares. Somos retraídas y tímidas, por lo que definitivamente tiene un tipo".

"No es culpa de las otras mujeres, todas fuimos engañadas por el mismo tipo, así que no veo por qué me molestaría en absoluto”.

Fue así que a pesar que descubrió que su novio la engañaba con cuatro mujeres ella decidió vengarse y ahora es amiga de las otras mujeres.

