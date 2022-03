Descubre que su esposo la engaña con su mejor amiga y se venga de forma épica

Una mujer compartió en redes sociales cómo descubrió que su esposo la engañaba con su mejor amiga, y la forma en la que decidió conservar la calma para poder vengarse de forma épica.

La mujer narró que en 2015, ella y su ex eran dueños de un gimnasio y después de un tiempo su mejor amiga decidió convertirse en miembro. Afirmó que ambas se llevaban muy bien y comenzaron a pasar más tiempo juntas, pero algo no iba del todo bien.

"Comencé a sospechar que algo estaba pasando cuando ella comenzó a venir a nuestro gimnasio varias veces al día, muy temprano en la mañana antes de que llegaran otras personas, y se quedaba hasta muy tarde", afirmó la mujer.

Ella alegó que su supuesta mejor amiga y su esposo comenzaron a hablar con demasiada frecuencia y dijo que era porque estaban trabajando juntos. "También comenzó a ser demasiado descriptivo de lo que estaba haciendo durante el día cuando yo estaba en mi otro trabajo y yo solo sospechaba algo".

Ante la incertidumbre la mujer decidió revisar el teléfono de su novio, donde encontró muchos mensajes entre él y su mejor amiga. Como dirigían un negocio juntos, dijo que quería pensar en la situación antes de tomar decisiones importantes.

"Estoy realmente sorprendida de haber mantenido la calma, eso no es realmente propio de mí", dijo.

La mujer le dijo a su amiga que su esposo le transmitió una enfermedad

La mujer tuvo una memorable reacción pues afirmó que un día después ideó un plan para vengarse de su supuesta mejor amiga y aquel día cuándo terminó de hacer ejercicio, se puso a llorar y su "amiga" vino al rescate. Ella le indicó que creía que su esposo la engañaba pues le había trasmitido una enfermedad de transmisión sexual, aunque esto último no era verdad.

“Le dije que estaba muy molesta porque pensaba que me estaba engañando y que me había dado el VPH (Virus de Papiloma Humano), lo cual no era cierto”, afirmó.

"Ni siquiera puedo decirte cuán invaluable fue la mirada en sus ojos. Estaba tan asustada, tan asustada" indicó la mujer.

Supuestamente, su amiga le respondió diciéndole que dejara a su esposo, aceptando que era una persona horrible y que probablemente la estaba engañando.

Al final cuando la mujer se enteró que su mejor amiga se acostó con su ex terminó la relación que tenía con ambos y se divorició, pero él no estuvo solo por mucho tiempo. La mejor amiga terminó abandonando su matrimonio por el hombre, y ahora los dos están casados e incluso tienen hijos juntos.

