Descubre que le fue infiel por culpa de las transferencias del oxxo

La “Chica del Oxxo” ha presentado un nuevo caso que vivió cuando atendía a una serie de clientes. Resulta que una señora descubre que le fue infiel su esposo cuando este quería hacer una transferencia.

Para tener en cuenta, resulta ser que cuando se hacen transferencias entre Oxxo y Oxxo se queda un registro de a quienes se les ha enviado.

Por ello es que en esta ocasión, la también viral cajera, contó que una pareja llegó para hacer una transferencia, pero nunca se imaginó el escándalo que se armaría.

Una transferencia del Oxxo reveló la infidelidad de un señor.

Como balde de agua fría le cayó escuchar el nombre de “Mayra” a un señor, resulta que acudió a un Oxxo junto con su pareja para hacer una transferencia, pero no contemplaba el dato antes mencionado sobre el registro de nombres, es así que cuando la “Chica del Oxxo” nombró a una “Mayra no se qué” la esposa del señor se alteró.

“La señora bien enojada que le empieza hacer de pancho al señor ‘no quién es esa vieja y no sé que’ ‘no es una amiga que necesitaba dinero’ ‘no es que tu no tienes amigas, yo no la conozco’”, contó la “Chica del Oxxo” cuando la esposa supo la infidelidad.

Reaccionan por infidelidad descubierta en Oxxo

Luego que “Chica del Oxxo” contó cómo descubrió una infidelidad los comentarios no faltaron.

“faltó preguntarle: a la misma persona de siempre?”

“hermana aunque una no busque el chisme, el chisme viene a nosotras”

“Le abriste los ojos a la señora jaja”

“nos cuentas si regresa el señor a enviar el dinero”

“dónde es ese Oxxo para llevar a mi esposo”

Cabe mencionar que la viral joven del Oxxo dijo que al final hasta se sintió un poco mal por el señor porque su esposa descubre que le fue infiel y todo por hacer una transferencia en un Oxxo.

