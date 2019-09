Desata RAE polémica en redes al no recomendar el uso de la palabra "crush" (VIRAL)

Si en pleno siglo XXl aún no sabes lo que significa la palabra "crush" (no Candy Crush, no ese no), bastantes personas lo pueden leer o lo han leido más bien en las redes sociales como Twitter, Facebook o en un mensaje de Whatsapp, es una palabra en inglés que se puede utilizar como nombre, verbo, sustantivo o una expresión por sí sola. Se podría traducir al español de varias maneras, todo depende del contexto en el que te la encuentres.

Eres mi crush.

Como ya sabemos La "RAE" que es La Real Academia Española sigue corrigiendo y respondiendo las inquietudes de los usuarios de redes sociales sobre el uso de distintas palabras que pueden ser controversiales. A todo esto, esta vez salió lo de el término “crush” utilizado en memes y redes sociales, principalmente, por los jóvenes enamorados, que lo suelen utilizar tanto en redes sociales como su whatsapp para mandar mensajes de enamoramiento.

La palabra “Crush” es una palabra en inglés que tiene distintos significados. Utilizada como sustantivo quiere expresar un “flechazo” o “enamoramiento” de alguien hacia otra persona.

Este término ha sido adoptado por los jóvenes a la lengua española y lo utilizan con el mismo fin: para referirse a alguien que les guste o amen. Sin embargo, La Real Academia Española sugirió utilizar otros términos para expresarse hacia esa personita que amas.

Extranjerismos | «Crush»



«Crush» es un extranjerismo crudo, presente especialmente en las redes sociales. Nuestra recomendación es el uso de una equivalencia, según el sentido que se le dé al término (‘amor platónico’, ‘pasión’, 'flechazo', 'quien me gusta', etc.). pic.twitter.com/IOo0zw65CN — RAE (@RAEinforma) 2 de septiembre de 2019

La RAE en su cuenta Twitter posteo la institución cultural...

“«Crush» es un extranjerismo crudo, presente especialmente en las redes sociales. Nuestra recomendación es el uso de una equivalencia, según el sentido que se le dé al término (‘amor platónico’, ‘pasión’, 'flechazo', 'quien me gusta', etc.)”.

De inmediato los usuarios saltaron de sus asientos, reaccionaron a la aclaración de la RAE y hubo comentarios de todo tipo: Quienes criticaron la publicación por “negar los extranjerismos”, hasta los que la consideraron una “excelente recomendación”.

