Denuncian en redes sociales una donación de croquetas con VENENO y vidrios

El Refugio Temporal Sutiava/Casa hogar milagros denunció en redes sociales que una persona que realizó una donación de croquetas para los perritos que viven en el lugar, metió veneno y vidrios a la bolsa sellada del alimento para perros.

Afortunadamente las personas encargadas del refugio se dieron cuenta de los terribles hechos y pudieron tirar a la basura el alimento y no dárselo a los perritos que cuidan, ya que si no se hubieran percatado del veneno y vidrios hubiera ocurrido una desgracia con todos los caninos que comieran de ese mismo plato.

Los hechos ocurrieron en Nicaragua:

La denuncia la realizó en varios grupos de Facebook, esto fue lo que dijeron:

"Dios bendiga a la persona que me le trajo pedigree con vidrios y veneno para ratas gracias te lo agradezco. Tuvieron la delicadeza de abrir hechar el veneno y sellar de nuevo".

Evidentemente los comentarios no se hicieron esperar por parte de los enojados internautas.

"Ellos pagarán, no hay bajeza mas grande que hacer daño a los inocentes", "no me explico como hay gente tan maliciosa que goza al hacerle mal a seres tan inocentes", "que gente más mier%a", "ojalá y el hijo de pu%$a que lo hizo se muera de la manera más tétrica y dolorosa que exista", "Quién sería capaz de hacer eso tan cruel que maldad".

