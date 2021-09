Denuncian a Royal Prestige por vacantes de trabajo engañosas

Decenas de usuarios en redes sociales denunciaron a la empresa Royal Prestige por engañar a personas que buscan empleo; emiten vacantes con títulos atractivos pero resultan ser falsos, por los internautas le dedicaron cientos de memes a la empresa.

Fue a través de Twitter que los usuarios hicieron tendencia a la empresa de utensilios luego de que una persona llamada Mauricio Elí denunció que una de sus amigas fue entrevistada para ser “asistente ejecutiva” pero resultó ser un trabajo para vender ollas.

“Una amiga me acaba de hablar llorando porque gastó lo último que le quedaba en pagar un uber para llegar a una entrevista muy prometedora que resultó que era para vender ollas”.

En internet existen muchos videos sobre el negocio que engañó a muchos en la cuarentena, pues con la crisis sanitaria llegó la crisis económica que provocó que las personas perdieran sus empleos.

Los usuarios arremetieron contra la empresa por ofrecer vacantes engañosas

Tras la acusación de Mauricio Elí, se sumaron decenas de denuncias públicas en donde la gente compartía su experiencia vendiendo las ollas o incluso criticando el costo de sus utensilios ya que según los usuarios, pueden costar hasta 70 mil pesos.

“Como olvidar cuando me contrataron en mi primer empleo a base de engaños en Royal Prestige y no me dejaban salir de la oficina; tuve que huir”.