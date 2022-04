Delfín varado en la playa muere luego de que la gente intentó montarlo

Un delfín enfermo quedó varado en una playa de Texas el pasado domingo 10 de abril, el cual murió después de que un grupo de bañistas acosara al animal y tratara de montarlo, según informaron los rescatistas.

De acuerdo a NBC News, se trataba de una hembra que llegó a la costa de Quintana Beach. Cuando las personas que estaban en la playa la vieron, fueron a tratar de empujarla de nuevo al agua para nadar con ella y montarla.

La Red de Varamientos de Mamíferos Marinos de Texas dijo en una publicación de Facebook. Finalmente se quedó varada y fue acosada aún más por una multitud de personas en la playa, donde mástarde murió antes de que los rescatistas pudieran llegar a la escena.

El delfín fue acosado por las personas

Delfín varado en la playa muere luego de que la gente intentó montarlo

Los rescatistas también señalaron que acosar a los animales marinos varados puede causarles estrés, situación que puede ser un peligro para las personas que interactúan con ellos.

Además es importante mencionar que, las personas que cometen alguna violación a la Ley de Protección de Mamíferos Marinos pueden ser multados por hasta 11 mil dólares y recibir un año de prisión.

Según las recomendaciones de los expertos, si un delfín o una ballena vivos encallan en Texas, NO EMPUJEN al animal de regreso al mar, no intenten nadar o interactuar con ellos, no los amontonen.

Delfín ataca a su entrenadora

Delfín varado en la playa muere luego de que la gente intentó montarlo

Por medio de redes sociales se ha hecho viral un video, donde se observa que una entrenadora es atacada por un delfín, en pleno espectáculo del Miami Seaquarium de Florida, generando pánico entre los espectadores.

Aparentemente la entrenadora rasguño por accidente al delfín, por lo que el animal se sintió incómodo y se defendió. Esté no es el primer ataque que se registra, ya que por medio de un video se mostró cuando un delfín se pone loco y ataca a un grupo de turistas en Isla Mujeres.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.