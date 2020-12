¡Déjame salir! Gato celoso araña la ventana y se hace viral tras gracioso VIDEO

A los gatos les encanta que la gente los acaricien y les de mucho amor. Pero, ¿y si hay competencia con otro felino en la casa? Bueno, aquí hay un vistazo de tal situación, así que checa este video viral que te compartiremos en La Verdad Noticias, el cual sin duda ha hecho reír a la gente a carcajadas.

En el video publicado se puede ver a un gato sentado en el regazo de una persona tomando el sol y disfrutando de las palmaditas.

El gato intentaba abrir la ventana para que su dueña lo acariciara

Sin embargo, esta muestra de paz y tranquilidad no le hace nada bien a un gato rival que está encerrado en la casa. El gato cautivo se pone celoso al verlo y rasca furiosamente la ventana de vidrio, deseando desesperadamente salir para que su dueña pueda acariciarlo y recibir uno que otro mimo.

La publicación viral del gato celoso

"Hola, me gustaría un poco de atención, por favor", dice acertadamente la leyenda del video publicado en la cuenta de Instagram Animals Doing Things.

Un internauta comentó: “¡Mi gato hace esto en nuestra puerta francesa! Lol - Siempre decimos que solo está limpiando las ventanas jaja", y otro escribió:" Yo con cuarentena, ¡déjame salir!"

TE PUEDE INTERESAR: VIDEO VIRAL: El gato más enojón y malhumorado llegó a Tik Tok

No cabe duda que la celosa reacción de este gato logró cautivar a miles de internautas que no pudieron evitar reír al ver este gracioso video viral, aunque seguramente a la mascota no le causó nada de gracia permanecer encerrada, mientras su dueña acariciaba a otro felino.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.