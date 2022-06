De nuevo Bodega Aurrerá está en el ojo del huracán por malas prácticas

Nuevamente acusan en redes sociales a Bodega Aurrerá, por ejercer malas prácticas, al fingir el rechazó de una tarjeta y posteriormente cobrar un monto de poco más de 1400 pesos a una mujer, quien denunció lo sucedido y pidió a las autoridades correspondientes hacer algo al respecto.

“Fui a comprar y me hicieron el cobro de mi mercancía, pero me rechazaron la tarjeta, me descontaron el dinero y hasta hoy no me lo devuelven”, escribió en Twitter