De loser a influencer: Mira la transformación de Diana Castillo

A principios de 2020 todos quedamos conmovidos con la triste historia de Diana Castillo, una joven que organizó una mega fiesta para celebrar su cumpleaños, sin embargo todos la dejaron mal y solo asistieron tres personas al evento.

El triste y humillante suceso se hizo viral en redes sociales, donde muchos se identificaron con sus ‘amigos’, pero también por que esta fallida fiesta fue un precedente para lo que se avecinaba con el COVID-19, pero Diana Castillo le sacó provecho y se volvió una influencer.

La influencer que nació de la humillación

Como te informamos en La Verdad Noticias, tras el fracaso de su fiesta, la joven Diana, de ahora 20 años se convirtió en la sensación de las redes sociales, donde miles de personas le enviaron mensajes de apoyo para reconfortarla tras la traición de sus amigos.

Después de poco más de un año del suceso, Diana Castillo ahora es una popular influencer que crece cada día más, pues actualmente cuenta con 4,729 seguidores en Instagram, mientras que en Tik Tok ya tiene 4,218, quienes están pendientes de todas sus publicaciones.

Puede que no parezca mucho por que probablemente muchos internautas no la reconocen o no recuerdan el video, pero solo basta con verlo de nuevo para que el interés por averiguar qué sucedió con la chica despierte y así es como sus seguidores han aumentado.

Ahora todos quieren ir a la fiesta de Diana

Tras su enorme popularidad, los llamados ‘amigos’ de Diana han intentado contactarla para compensarla por dejarla plantada en su cumpleaños y causarle una gran tristeza, pero aparentemente la chica ahora solo aprecia a sus 3 amigos que si asistieron.

Así fue como Diana Castillo pasó de loser a influencer, además de que se convirtió el el origen de las ‘covidfiestas’, las cuales están igual de vacías como la fiesta de la desafortunada chica, quien ahora no tendrá espacio para tanta gente, aunque por la pandemia no podrá hacer una fiesta pronto.

