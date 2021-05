Comencemos la serie de “Datos curiosos sobre el Universo que quizá no conocías” enterandote que su edad es 13 mil 770 millones de años, el margen de error es de apenas 40 millones de años.

Pero este no es el único dato interesante que La Verdad Noticias tiene para ti, hemos buscado lo más extraño, curioso y sorprendente sobre el Universo, como por ejemplo, cuántas galaxias hay y hasta cuál es su temperatura.

Para comenzar los datos curiosos sobre el Universo te dejamos saber cuatro cosas, una de ellas es que el telescopio Hubble de la NASA captó un rostro en el espacio exterior.

Otro de los puntos sobre los datos curiosos sobre el Universo es que cuando se formó estaba extremadamente caliente pero se fue enfriando a medida que se expandía. De hecho se calcula que alcanzó una temperatura de 1000 millones Kelvin, un minuto después del Big Bang.

El segundo de los datos curiosos sobre el Universo es saber que mientras más viejo es más se enfría y los científicos consideran que su fin se dará cuando este se congele. Tercero: El diámetro del Universo es de unos 150 mil millones de años luz pero se está expandiendo a una velocidad impresionante.

Tres datos curiosos sobre el Universo recién descubiertos

Desde ondas gravitacionales hasta viajeros del espacio, buenos datos curiosos sobre el Universo ¿No?

Sigamos con los datos curiosos sobre el Universo. En 2017 un grupo de astrónomos que se encontraban en los observatorios Ligo en Estados Unidos y Virgo en Italia vieron las ondas gravitacionales, unas fluctuaciones en el espacio tiempo que Albert Einstein había “predicho” hace más de un siglo y que generadas por la colisión de dos estrellas muertas o estrellas de neutrones.

Pero los datos curiosos sobre el Universo no acaban. Hay un visitante interestelar llamado Oumuamua que intriga a la comunidad científica. Es el primer asteroide interestelar y su nombre hawaiano significa "mensajero de lejos que llega primero".

Además es uno de los objetos cósmicos más alargados que jamás se haya visto y del cual se sospechaba tenía alguna clase de tecnología inteligente proveniente de los confines del espacio.

Descubren 7 planetas parecidos a la Tierra orbitando alrededor de una estrella denominada TRAPPIST-1, a 41 años luz del Sol. Lo llamativo es la cantidad de planetas de TRAPPIST-1 en órbitas relativamente templadas (la llamada zona habitable). Un muy buen detalle para incluirlo en los datos curiosos sobre el Universo de La Verdad Noticias.

¿Qué es lo más interesante del universo?

El Universo no es una esfera, es plano.

Otro de los datos curiosos sobre el Universo que quizá se basa en la teoría de la relatividad de Einstein donde explicó que hay solo tres formas que puede tener el universo: abierta, cerrada y plana. En la actualidad las mediciones han confirmado que, efectivamente, es plano.

Algo que sin duda es interesante, es el hecho que el Universo se parece más a una estructura tejida donde hay filamentos huecos, supercúmulos y grupos de galaxias, asemejándose a una red neuronal. Algunos supercúmulos forman parte de las paredes, que a su vez son parte de los filamentos.

Así es como se cree que se ve la estructura del Universo.

Entre los datos curiosos sobre el Universo es que no se ha encontrado un centro específico. Sí, no hay un centro del Universo, aunque los científicos están intentando descubrir uno, pero están convencidos que no es ni nuestro planeta ni nuestra galaxia.

Como mencionamos, el Universo que tiene forma de una red neuronal se está expandiendo a una velocidad impresionante, por lo que científicos creen que en algún momento ocurrirá el Big Rip, que es un desgarro del mismo.

Otro de los datos curiosos sobre el Universo es su temperatura, la cual se calculó es de 2 mil 726 grados Kelvin (2 mil 452.86 grados °C), con un margen de error de una centésima de grado.

Este fue tomado por el satélite Cosmic Background Explorer (COBE) tras una medición de la radiación cósmica de fondo, pero lo cierto es que sería impreciso decir que el Universo tiene una temperatura fija.

El objeto más grande de todo el Universo

El agujero negro más grande mide 21 mil millones de veces la masa del Sol.

Quizá pensaste en un agujero negro supermasivo, pero no es el caso, ya que el agujero negro más grande encontrado mide 21.000 millones de veces la masa del Sol, y se encuentra en el cúmulo de Coma.

Aunque la realidad es que el Universo tiene muchos misterios, sí sabemos qué es lo más gigantesco. Para entenderlo y comparar su magnitud tenemos que: “nuestra Vía Láctea pertenece al pequeño Grupo Local de ligadas gravitacionalmente en donde encontramos apenas unas dos docenas de galaxias.

Y aquí va lo sorprendente. El mayor supercúmulo conocido es la Gran Muralla de Hércules-Corona Boreal, un súperclúster descubierto en 2013 gracias a las ráfagas de rayos X que indicaron con precisión en la dirección de la constelación de Hércules y Corona Borealis.

Este dato de todos datos curiosos sobre el Universo lo hemos dejado al final, porque su colosal tamaño desafía las leyes de la cosmología ya que la materia a grandes escalas, debe estar distribuida en el universo de forma uniforme.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.