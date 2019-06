DESGARRADOR abrazo entre una recién graduada y su padre deportado en la frontera (VIDEO VIRAL)

Una recién graduada de nivel secundaria, fue la protagonista de un abrazo a su padre deportado en el puente fronterizo.

El cariñoso abrazo de amor entre la joven y su padre ha alcanzado más de 2 millones de visitas en las redes sociales.

Sarai Ruiz, como toda recién egresada, asistió a su ceremonia de graduación el pasado viernes junto a su madre en Texas, sin embargo, cuando las autoridades escolares pidieron a los padres que pasen al estrado, uno de los tutores de Sarai no estuvo presente.

Esteba Ruiz, padre de la joven egresada, fue deportado a México hace ya varios años; pero no fue impedimento para reunirse con padre, ya que después de la ceremonia se encontraron en la entrada del puente de la puerta de las Américas que conecta a México y Estados Unidos.

Sarai publicó el emotivo vídeo en su cuenta de Facebook, el cual acompañó con un conmovedor mensaje:

"Me esforcé tanto en no llorar cuando abrazamos a nuestros padres sabiendo que solo estaba allí mi madre. Sabía que mi padre nunca me vería caminar para obtener mi diploma, pero hoy pensé que lo sorprendería cruzando el puente para que pudiera verme con mi gorra y vestido… Gracias por todo papá”