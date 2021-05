“Cura exorcista” expulsa a la policía de su iglesia con cruz en mano

Un "cura exorcista" de la provincia argentina de Santa Fe se volvió viral, luego de utilizar un extraño método para expulsar a la Policía, la cual había llegado a su iglesia con el objetivo de detener una misa que no podía celebrarse por las restricciones sanitarias.

Los hechos se registraron en la localidad de Amenábar el pasado fin de semana, cuando los policías ingresaron a la capilla de Nuestra Señora de Lourdes, para advertir a los feligreses que estaban infringiendo las restricciones por el Covid-19.

Como te informamos en reportes anteriores de La Verdad Noticias, varias regiones de Argentina han implementado dichas restricciones desde el pasado 22 de mayo, las cuales incluyen la prohibición de ceremonias religiosas presenciales.

¿Por qué surgió el “cura exorcista”?

Sin embargo, la escena se volvió viral en redes sociales ya que lejos de acatar la disposición de las autoridades, el cura Andrés Quiroga tomó una cruz de madera y, como si estuviera oficiando un exorcismo, intentó echar a la Policía de su iglesia.

"En nombre de Cristo, fuera de la casa de Dios", fue la frase que repitió a gritos el eclesiástico mientras obligaba a un efectivo a retroceder. Y aunque se trataba de una clara violación a la ley, Quiroga no parecía dispuesto a dar tregua.

"Para que yo no realice la misa el fin de semana que viene, me van a tener que matar. Así como ustedes se deben a las autoridades, yo me debo a la palabra de Dios", dijo a los oficiales.

La policía pudo terminar con la misa

El cura Andrés Quiroga es un sacerdote muy polémico.

Es importante mencionar que a pesar de la polémica situación,la policía decidió no realizar ninguna detención, pero el video ha sido replicado por miles de usuarios en redes sociales, además de que al final los agentes lograron que la misa se suspendiera.

Hace 10 años, el “cura exorcista” protagonizó otro incidente al hacer comentarios inapropiados frente a estudiantes que participaban en una catequesis, y algunos testigos aseguran que Quiroga se caracteriza por lanzar acusaciones verbales subidas de tono.

