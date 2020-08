¡Cuidado! Google Maps podría desenmascarar tu infidelidad

La cuarentena parece estar haciendo que todos se enamoren más o rompan con su pareja, por lo que parece apropiado que este escándalo de trampa digital se vuelva viral nuevamente. Todos conocemos los coches de Google Maps que circulan por el mundo con cámaras 3D para poner nuestro mundo en su software.

Estos autos han capturado todo, desde este hombre cubierto de algas en San Diego California, hasta este grupo de personas con cabezas de paloma en Japón. Pero ahora la aplicación Maps incluso ha capturado escándalos de trampa.

Google Maps desenmascara tu infidelidad

Esta historia de 2018 está resurgiendo y se está volviendo viral hoy, porque en 2020 a veces solo necesitamos escuchar algunos escándalos de trampas simples en lugar de pandemias globales o desastres políticos.

En octubre de 2013, una cámara de Google Maps capturó esta romántica escena cerca del Puente de los Suspiros en Barranco, Perú. Una mujer parece estar abrazada con un mapa en un banco fuera del destino turístico.

Google Maps podría desenmascarar tu infidelidad

Resulta que esta mujer está casada con un hombre que no aparece en la imagen, y su secreto habría estado a salvo si su verdadero esposo no hubiera buscado el destino en Google Maps en 2018 cuando planeaba unas vacaciones sorpresa para su esposa.

Vio la imagen y la reconoció como su esposa, a pesar de que los rostros estaban borrosos. Los sitios de noticias peruanos informaron que la pareja terminó en divorcio una vez que se descubrió esto.

Google Maps podría desenmascarar tu infidelidad

Esta historia es a la vez iónica y aterradora: olvídate de los iPhones que escuchan nuestras conversaciones, el verdadero miedo debería ser Google Maps aparentemente. Alguien comentó esta historia diciendo "¡Google está literalmente en todas partes!" y otro “hermano mayor está mirando #noprivacy”.

Lo que hace que esta historia sea aún más loca es que abrió las compuertas para Google-Maps-Cheating-Stories ... porque este no es un incidente aislado ... y mucha gente usa Google Maps para sorprender a su cónyuge engañando aparentemente.

Google Maps podría desenmascarar tu infidelidad

También en 2018, circulaba una historia sobre un oficial de policía en Tamaulipas, México, que fue visto en Google Maps abrazando a una mujer afuera de su estación de policía. La imagen fue descubierta por su esposa cuando buscó su lugar de trabajo en la aplicación Mapas y encontró a la mujer en la foto, quien supuestamente era la amante de los oficiales.

Tal vez te interese.- ¡ÍNTIMO! momento en el que Google Maps los encuentra en la playa

Según los informes, esa pareja también terminó en divorcio, porque a la gente realmente no le gusta que la engañen, virtualmente o no. Incluso si crees que te saliste con la tuya, no es genial y aparentemente siempre te encontrarán años después usando Google Maps.