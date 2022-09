¿Cuánto cuesta el Jabón Zote en Corea del Sur? Sujin Kim lo revela

El Jabón Zote ha estado en casi todo hogar de México y es que más que solo una tradición el jabón en su versión rosa, azul o blanco es indispensable porque es efectivo para más de una cosa.

Pero gracias a la creadora de contenido surcoreana, Sujin Kim, mejor conocida como “Chingu Amiga” sabemos que este jabón ha llegado a Corea del Sur en donde también es bastante famoso.

Como se ha mencionado anteriormente en La Verdad Noticias, la influencer que actualmente vive en México y contó que al llegar a México le sorprendió que los mexicanos usamos “Zote” para un sinfín de actividades.

Jabón Zote de México llega a Corea del Sur

El “Zote” es un jabón muy famoso en Corea del Sur.

Chingu Amiga recordó que al llegar a tierras aztecas le recomendaban la barra de jabón para casi todo, lavar su ropa, bañarse y hasta para cuidar plantas.

"Cuando vine a México me sorprendí mucho porque cuando quise limpiar algo de grasa me daban barra de jabón, cuando quería lavar me daban barra del mismo jabón, también cuando me baño me dieron lo mismo, hasta para cuidar plantas me recomendaron lo mismo, y aunque se veía algo equis, en verdad funcionaba para todo", relató.

Otra sorpresa que se llevó Sujin Kim la vivió al regresar a Corea donde descubrió que este producto mexicano es verdaderamente famoso en su país y lo podían encontrar en los supermercados.

“Los bloggers coreanos dicen: ‘Es de México, es muy grande, pero la verdad no se ve tan diferente. Vamos a usarlo. ¡Funciona súper! ¿Qué tiene este jabón?’”, contó Chingu Amiga.

¿Cuánto vale el Jabón Zote en Corea del Sur?

El jabón en Corea del Sur cuesta hasta los 5 dólares.

En uno de sus tiktoks la coreana dijo que a diferencia de México el jabón es caro porque es muy eficiente y sobre todo porque es natural.

“Ando bien orgullosa de esto'', dijo Sujin Kim.

Ahora bien, sobre el costo, Chingu Amiga dijo que el preció en el país asiático es de 5 dólares, alrededor de 100 pesos mexicanos.

Curiosidades del Jabón Zote

Fue creado hace más de cien años en la Fábrica La Corona fundada por Esteban González Padilla, en Tepatitlán, Jalisco, actualmente se vende en toda la República mexicana y cuenta con 18 centros de distribución, ubicados:

Acapulco, Guerrero Aguascalientes, Aguascalientes Altamira, Tamaulipas Arriaga, Chiapas Chihuahua, Chihuahua Córdoba, Veracruz Culiacán, Sinaloa Durango, Durango Guadalajara, Jalisco Hermosillo, Sonora Irapuato, Guanajuato Mérida, Yucatán Mexicali, Baja California Monterrey, Nuevo León Morelia, Michoacán Oaxaca, Oaxaca Querétaro, Querétaro Villahermosa, Tabasco

Colores del Jabon Zote. El azul y rosa, ayuda a lavar ropa delicada a mano y puede usarse para eliminar la suciedad y manchas en la ropa, mientras que el blanco puede usarse para bañar porque no contiene blanqueador.

El jabón Zote se ha consolidado en el extranjero, en países de América, África y Asia como: Corea del Sur, China, Ghana, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Argentina, Jamaica, entre muchos otros.

