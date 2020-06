Cuando los de tránsito quieren una mordida y se las das... ¡pero de tus perros!

Todo aquel que tiene un vehículo, especialmente en México, sabe que uno de los momentos menos placenteros de nuestras travesías es cuando te detiene un policía de tránsito por alguna infracción al reglamento, aunque no en todos los casos.

No decimos que todos, pero algunos ‘honestos’ oficiales detienen a conductores sin motivo aparente para pedirles ‘la mordida’ con la condición de que no se lleven sus vehículos, aunque estos oficiales no se esperaban una mordida, pero de perro.

En este nuevo video viral, un conductor de motocicletas da el ejemplo exacto de cómo evitar darle mordida a los policías, o bien, darles una buena mordida, pero por cortesía de sus enormes perros que salieron en su defensa.

Así te libras de las mordidas de tránsito

En este video viral, que aparentemente sucedió en algún lugar de Rusia, podemos ver a un conductor de motocicleta que estaba siendo perseguido por policías de tránsito, por lo que apresuró el paso para llegar hasta su casa y librarse de la multa.

Lo que no esperaba es que los policías lo siguieran hasta su casa pues en redes bromeaban con que es urgía una mordida, pero para su mala suerte recibirían una mordida, pero no la que esperaban.

Tras verse acorralado, el motociclista encontró una manera de ahuyentar a los policías, abriendo las puertas de su cada y dejando salir a sus dos feroces y protectores perros, que salieron a toda velocidad directo hacia los policías.

Las mordidas que no quieren los de tránsito

Aunque los policías lograron librarse de los perros, sin duda se llevaron un gran susto, pues ni siquiera alcanzaron a meterse a su patrulla, ya que al ver a los dos enormes canes corrieron a toda velocidad para salvarse de una brutal mordida de perro.

No sabemos cómo finalizó el asunto, pero estamos seguros que los oficiales que acostumbran hacer esto, (esperemos que no) piensen las cosas dos veces antes de pedir una mordida, pues podrían conseguir una… literalmente.