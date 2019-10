Cuando el arbitro ni el VAR te ven ¡patada de cárcel! (VIDEO VIRAL)

Cuando eres niño y amas el fútbol, sueñas con ser jugador profesional o al menos eso te inculcan tus padres o tus amigos ya que es el deporte más famoso de México y el mundo donde juegan tus estrellas favoritas del balompie y algún día te gustaría ser como ellos, lo que si no te inculcan es ser un cerdo en la cancha (cometer faltas descaradas), eso se trabaja con los años y en el terreno de juego.

#SeñorLeña le dicen...

Hace una semana y días se jugó el clasico nacional entre las chivas rayadas del Guadalajara y las águilas del América donde los de Coapa le metieron 4 pepinos a los de Jalisco, el marcador global quedó 4 - 1, pero lo que se llevó la noche fue la entrada que le hizo #ElCarnicero "pollo" Briseño a el 10 del Ame, Giovani Dos Santos, en una pelota que disputaba el delantero se enfrentó a una pared llamada Antonio.

El arbitro de inmediato no lo dudo ni 1 segundo y saco la tarjeta roja, en fin, realmente si fue cobarde y artera esa entrada pero te comentamos esta historia para que ustedes vean lo que se vive en el llano donde los golpes están a la orden del día, a flor de piel y a todo lo que dan, aquí si bien les va solo hay un arbitro y si no ve la jugada ni modo, no hay quien te pueda avisar.

En el video viral que verán a continuación se ve que están en una liga de veteranos donde con tener 29 años ya puedes entrar a esa liga, pero realmente el 70% de los jugadores ya son pasaditos de los 40 o 50, se puede observar que están a punto de cobrar una falta y el delantero "estrella" de los de uniforme morado está esperando con ansias el centro para rematar y hacer un golazo.

Justo segundos antes de cobrarse la falta el delantero no pierde la pierna del defensa que lo esta marcando, cuando de repente sucede lo peor... ¡aaaaaaaaaahhhh! tremenda patada descarada, artera, de MP y cárcel, no lo podemos creer hasta se escucha como truena la pierna derecha del defensa (donde que de esas piezas ya no hay repuestos), aun así no se tira y no hace mutis de quejarse, un verdadero guerrero de alma y corazón por el balompie.

Mejor romper piernas antes de que te quiebren la tuya.

Por último el delantero corre para rematar y ya no se alcanza a ver en el video viral si anotó, pero queremos imaginar que el balón estaba suspendido en el aire cuando llegó el viejito se levantó y al puro estilo de Hugo Sanchez remató ese balón fenomenal chilena y lo incrustó en las redes, vaya gol y que bonita historia, aquí te dejamos el legendario material para que te puedas deleitar.

