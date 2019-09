Cuando a la novia de EPN, Tania Ruiz se la iba a cargar el "IT" (VIDEO VIRAL)

Todos sabemos muy bien quien es Angélica rivera, (¡ooooobvia!) nuestra ex primera dama, la famosisima "Gaviota" en la novela de telerisa "destilando amor" (hasta diabetes nos dio con ese nombre) donde ella era la protagonista junto con el Cachetadon... ¡perdon! junto a Eduardo Yañez quien era su pareja; bueno X, aquí la gran pregunta es ¿ustedes saben quien es Tania Ruiz? se estarán preguntando que si no es la esta guerita que se puso peluca guerita para que no la reconocieran junto a nuestro "Tlatoani"... ¡pues si! están en lo correcto.

Tremendo susto se llevó la dama de EPN.

Les vamos dar una pequeña introducción resulta que nos topamos con un video que creemos que todos ya lo vieron ya que fue grabado hace dos años justo el día 19 de septiembre... si el mismo día que tembló en nuestro México y el epicentro fue en un poblado llamado Jojutla en el estado de Morelos, fue tan fuerte el sismo que personas perdieron la vida y hubo muchísimos afectados, y decenas de personas grabaron los hechos y lo subieron a sus redes sociales.

Pues bueno uno de esos videos resulto ser de la ahora famosa modelo y actual novia de nuestro "Lord" (por que la gaviota ya voló, ya fue) el este señor de los memes, el que hacía con nuestro país lo que se le hinchara uno y la mitad del otro ese que todos ya conocemos... el "KIKE".

En este video viral vamos a recordar como la modelo Tania Ruiz vivió momentos angustiantes ya que siendo la 1 de la tarde con 14 minutos comenzó el terror, un sismo de 7.1 en la escala de richter comenzó a azotar el centro del país. La modelo se encontraba en unos departamentos en la CDMX pero estaba en uno de los pisos más altos y es por eso que se hizo viral

Podemos observar como un sujeto es el que graba las impactantes imágenes cuando los muebles y todo lo que esta a su alrededor se empieza a caer y a lado de la cama se ve a Tania Ruiz llorando y suplicándole al divino que le de una segunda oportunidad (tanto que ya es la novia de EPN), de fondo se escucha al sujeto gritar ¡NO MAMES! ¡NO MAMES!... sentía que se los cargaba el "IT".

Ya sin tanto rollo y por que ustedes lo pidieron aquí te dejamos el impactante video viral.

Tania Ruiz escribio esto en el video que subió a su Instagram:

"Hoy doy Gracias a Dios por estar viva!!!! Estoy sana, Estoy ViVa , Estoy aquí!!!! Después de mi pánico de hoy de ver caer el edificio de alado. No tengo más q dar Gracias a Dios!!!!!! Por estar aquí. La vida es tan frágil que en un minuto se va. En verdad Gracias Dios!!! Por permitirme estar aquí!! Y gracias a mis ángeles que no pare de decir Ángeles de mi Guarda!!".

Cerramos con tremenda imagen, (¡aaaaaawwww!).

