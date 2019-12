Creepypastas: se hace VIRAL la verdadera historia de los "Rugrats"

Crepypastas: se hace VIRAL la verdadera historia de los "Rugrats"

Apareció una publicación en Tumblr sobre el supuesto origen de “RUGRATS”, también conocida como “Aventuras en pañales” en Latinoamerica, aquella famosa serie infantil de Nickelodeon donde Tommy, Angélica, Carlitos y sus amigos vivían aventuras imaginarias cada día.

La verdadera historia de "Rugrats" (aventuras en pañales).

Re-publicada por varios usuarios, sin conocer aún quien fue el primero en publicarla, La Historia se ha convertido en polémica en distintas redes sociales, especialmente Twitter, donde ya es Trending Topic.

La supuesta historia real en la que está basado el popular programa Rugrats de Nickelodeon, explica que la protagonista es en realidad Angélica, quien existió y el resto de los personajes fueron solo producto de su imaginación, su mejor amiga Suzy (También personaje de la serie) se convirtió en psicóloga y vendió la historia de Angélica a Nickelodeon para la realización del programa infantil.

Sin más que adelantarles, aquí la tienen para que la lean ustedes mismos, puede ser un poco traumática para quienes fueron fanáticos de la serie o para quienes se creen todo lo que leen:

Historia Real de Los Rugrats:

“Los bebés en “Aventuras en pañales” no existen y son producto de la imaginación de Angélica, porque su madre la ignora y su relación con su padre es poco profunda. En realidad Carlitos murió hace mucho con su madre, por lo que Carlos es un manojo de nervios. Tommy nació muerto, por lo que Hugo pasa en el sótano haciendo juguetes para su hijo que no tuvo la oportunidad de nacer, y los Devilles tuvieron un aborto.

Angélica no podía decidir si los niños sin nacer serían hombre o mujer, entonces inventó el mismo personaje en su cabeza, pero con diferentes géneros. Para “All Grown Up!”, Angélica era una esquizofrénica bipolar, haciéndose adicta a los narcóticos, devolviéndola a su niñez y sus creaciones la obsesionaron de nuevo, pero para interactuar con ellos, los hizo más “viejos”. La madre de Angélica murió de una sobredosis de heroína, Julio en su depresión, se casó con una prostituta busca dinero (gold digger).

El único Rugrats que no era producto de la imaginación de Angélica era Dil, pero Angélica no notaba la diferencia entre el y sus creaciones. Dil no seguía sus órdenes, y en un ataque de desesperación y enojo, Angélica lo golpea reiteradas veces gritando y gritando, a lo que Hugo llega corriendo y la aleja de Dil, pero ya era tarde, Dil tenía una hemorragia cerebral, lo que resulto en una deformación, que al crecer fue más evidente.

Por lo que vive siendo ridiculizado por su rareza y retardo. En la película en la que viajan a París, Carlos se casa con una prostitua llamada Kira (él en realidad se iba a casar con una prostituta diferente, pero ella solo lo quería por su dinero). Kira tenía una hija llamada Kimi que le fue arrebatada por ser adicta a la cocaína (Angélica imagina a Kimi por las historias que cuenta Kira).

Suzie fue en realidad su única amiga, que le seguía el juego de sus creaciones. Por ella, Suzie se convierte más tarde en psicóloga y se asoció con Nickelodeon para crear “Aventuras en pañales”. Cuando Angélica murió por sobredosis de drogas, ella ayudo en su funeral, la muerte de Angélica fue triste, porque por su adicción, ella fue alejada de la sociedad, lo que llevo una ruptura con la realidad, y su eventual muerte.

Ella pasó sus últimos días de vida en la parte trasera de una cafetería escolar, imaginando amigos alrededor de ella, y jugando con las vidas de sus creaciones. Angélica muere el 5 de Marzo de 1994”.

