Creepypastas: ¡El tratamiento para bajar de peso más sorprendente!

Ok, esto es sobre todo para las chicas, porque está llegando la primavera y primavera es la temporada de las dietas, ya que el verano se encuentra a solo un par de meses en el camino. Me encontré con esto mientras estudiaba mi curso de Biología y, en parte, investigando por internet. Fue bastante difícil, pero funcionó como magia para mí.

La dieta perfecta.

Antes que nada, esta es mi historia: yo era gorda desde que estaba en la escuela primaria. No estaba grotescamente obesa, pero definitivamente tenía más de 5 o 10 kilos de sobrepeso. Aparte de eso, no era fea ni nada por el estilo, y podía arreglarme bastante bien cuando quería; no obstante, todo ese peso adicional me dificultaba conseguir una cita, y no me iba tan bien.

Me gustan las fiestas. Me gusta salir y pasarla bien y estar rodeada de personas, y mi cuerpo realmente me estaba reteniendo. Créeme cuando digo que probé de todo: dietas de carbohidratos, todas las dietas de frutas, veganismo. Incluso hice cosas realmente innecesarias y peligrosas, como masticar y escupir (jamás podría vomitar) o simplemente matarme de hambre.

El tiempo pasó rápido. Voy en la universidad y estamos haciendo un breve estudio sobre el parasitismo. Sé exactamente lo que estás pensando, y sí, sí, lo admito: en el instante en que descubrí que podías usar parásitos, (tenias y esas cosas), como ayuda para perder peso, fui y comencé a investigar.

Resulta que en realidad no es tan peligroso como parece.

Leí tantos foros y aparentemente, solo hubo dos tipos de complicaciones con que la gente terminaba padeciendo. O sobrecompensaban lo que se estaban sacando y ganaron aun más peso al final, o dejaron el parásito demasiado tiempo e hicieron una extracción por su cuenta que concluyó con un viaje a emergencias. Me tomó muchas horas de estudio y una planificación sumamente cuidadosa, pero eventualmente me di cuenta de cómo podías mantenerte en la mitad de la línea y no echarlo a perder: el truco era matar de hambre al pequeño tonto. Pérdida de peso máxima, ya que estaría quemando grasa y, con suerte, ninguna de las complicaciones.

Sé lo mal que suena esto. Realmente lo sé, ¡pero ten paciencia conmigo!

Resulta que no puedes simplemente COMPRAR parásitos para infectarte en Amazon. Ahí fue donde me topé con mi primer inconveniente. Me tomó un par de semanas y al final, tuve que publicar un anuncio en Craigslist antes de obtener pistas. Cuando finalmente me dieron una, tuve que conocer al tipo en un motel realmente macabro en el centro de la ciudad para cerrar el trato.

Los tomé allí mismo. Es extraño pensar que estás introduciendo intencionalmente un parásito como una tenia en tu cuerpo. Raro y algo asqueroso al principio, pero al final lo superas. Ayudó que el sujeto al que se los había comprado fuese realmente agradecido y entusiasta. Un poco pervertido, pero me lo esperaba al venir de craigslist.

Tuve que volver con él dos veces más durante varios meses. A veces tu cuerpo puede combatir una infestación como esa. Después de la tercera vez, finalmente lo logré. Lo sé porque porque había estado haciéndome obsesivamente pruebas que robaba del laboratorio de Biología. Para ese entonces ya habíamos terminado nuestro estudio de parásitos, por lo que nadie sabía que habían desaparecido.

Entonces, ¿dónde entra esta pérdida de peso mágica? No funciona de inmediato, lleva tiempo que tu nuevo amigo se acostumbre lo suficiente como para comenzar a extraer nutrientes. Sentirás náuseas. Es inevitable. Al principio, el mío era tan malo que empece a colocar un cubo de basura junto a mi cama para poder rodar por la mañana y vaciar mi estómago allí mismo.

¡Todo sucede al cabo de unas pocas semanas!

Desea comenzar a tomar vitaminas al instante. Bueno, también reduje las calorías durante este tiempo, probablemente más de lo que debería debido a que estaba paranoica por excederme y pensé que mientras tomara multivitamínicos, no me desnutriría al grado de enfermarme. Y oye, ¡funcionó por completo!

Admito que también se me adelgazó el cabello; aparentemente no estaba ingiriendo suficientes vitaminas. Esto fue después de unos… ¿dos meses? Comencé a agregar más proteína en polvo a mi dieta para compensarlo. No sé si ayudó o no, pero nunca desarrollé una gran calva, así que estuvo bien.

Aquí está la cuestión de hacerlo de esta manera: Tómate un tiempo para obtener resultados. Te prometo que vale la pena. Podría variar un poco de mujer a mujer, depende de varias cosas, pero si lo haces bien en algún momento, tu peso literalmente se derretirá.

Para mí funcionó después de … ¿cinco, seis meses?

Fue un poco aterrador y doloroso cuando me di cuenta de que el parásito había muerto y estaba saliendo. Me salteé la clase para esconderme en el baño mientras ocurría, y una vez que los sólidos estuvieron fuera, el resto del agua retenida acumulada desapareció en otra semana. Cuando todo estuvo dicho y hecho, había bajado 20 kilos, y después de otro mes o dos con una buena dieta y muchas más vitaminas, me sentía lo suficientemente bien como para comenzar a asistir regularmente de nuevo.

No creo que quieras arriesgarte a permanecer infectada por más tiempo que yo, esa es la cuestión.

Después de este punto, el feto está tan desarrollado que comienza a mostrarse, y es mucho más grande, por lo que es más difícil deshacerse de él.

