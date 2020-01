Creepypastas: El capítulo de FRIENDS perdido y secreto

Una creepypasta sobre FRIENDS se hizo viral y le puso los pelos de punta a más de uno ya que habla sobre un capítulo perdido de la famosa serie.

Recuerda que las creepypastas son historias de terror escritas por internautas.

"Había acompañado a mi amigo John a la fiesta de unos amigos de él, era en la casa de uno de sus nuevos colegas, John había entrado a trabajar a una empresa que hace traducciones de series, es decir, que traducen los guiones para poner los subtítulos.

En verdad lo que John quería era ligarse a una chica que trabajaba con él, pero en verdad no sabía si ella le iba a corresponder. Por lo general no me gusta mucho ir a fiestas en donde no conozco a la gente ni a los dueños de casa, pero como John me había salvado de unas cuantas, no podía fallarle ahora que me pedía que lo acompañara para estar con la que sería la madre de sus hijos, según él.

Llegamos a la fiesta, era una casa grande y había un montón de gente, todos parecían conocerse entre si, estaban muy borrachos, algunos bailaban, otros bebían y reían estrepitosamente. Como soy un tanto tímido, me puse a beber apenas llegamos con el fin de poder socializar con alguien más que mi amigo John, el cual se perdió entre la gente al poco rato de llegar con la chica a la cual fue a ver. La hora comenzó a pasar y claramente no pude encajar en ninguno de los grupos.

Poco a poco la gente comenzó a irse, y ni noticias de mi amigo. Cuando quedaban no más de 5 ó 6 personas, el dueño de casa se me acerca y comenzamos a hablar. Era un tipo simpático y muy amable, me contó que había empezado a trabajar en la empresa hace como un año, y ahí comenzamos a hablar de series, de las que ellos traducían y tal, Le dije que una de mis favoritas era Friends y apenas dije eso, los que estaban en la habitación se pusieron serios y se miraron entre si.

Una chica me preguntó si había escuchado sobre el capítulo “fantasma” de la serie, le respondí que no, que no tenía idea de lo que me estaba hablando. Me explicaron que les había llegado un capítulo, probablemente por error, el cual venía sin el guión para ser traducido, ni secuencia de créditos, ni nada.

El capítulo había sido dirigido por Mathhew Perry, el actor que encarnaba a Chandler Bing (así como algunos capítulos habían sido dirigidos por David Schwimmer, quien encarnaba a Ross Geller), por la fecha en la cual se habían hecho públicos sus problemas con drogas, lo que en parte puede explicar lo que estaba a punto de ver. Fuimos a la habitación del dueño de casa, y de un estante sacó un vhs que en la etiqueta tenía escrito con plumón “the one with the frozen cats”.

Pensé que era un nombre un tanto inusual para un capítulo de friends, pero como me habían dicho que era un capítulo “fantasma”, no dije nada y me acomodé para verlo. No sé si fueron las cervezas que me tomé o qué, pero cuando el capítulo comenzó, noté que todos se miraban entre si con una sonrisa malévola.

El capítulo comenzaba como cualquier otro, estaba Rachel y Monica sentadas en la cafetería imaginando como sería tener una cita con Joey. Nada fuera de lo normal, algunos chistes graciosos, nada que llamara mi atención. Luego de la introducción, no iba a la presentación con la canción de los Rembrandts, sino que aparecía una pantalla negra, y el título “Chapter 101-b: The one with the frozen cats, directed by Matthew Perry”.

Efectivamente esos eran los únicos créditos que aparecían. Lo siguiente que aparecía, era la grabación de la televisión en la que se veía la cara de un caballo y de fondo, una finca. La siguiente escena muestra un montón de gallinas corriendo en fila. Nadie le presta atención a lo que están dando en la pantalla.

Joey y Monica conversan sentados a la mesa en el departamento de Monica y Rachel, sobre la maldición de smile.jpg, Monica le dice a Joey que es todo una mentira para gente de mente débil, a lo que Joey responde que una de sus hermanas enloqueció tras haber recibido la foto en su correo electrónico, Monica le responde que son sólo mitos urbanos para asustar a la gente, Joey le enseña una foto de su hermana, extrañamente no es ninguna de las que han aparecido en la serie, más bien parece ser una foto de una mujer efectivamente loca, tiene una camisa de fuerza y una expresión en el rostro de verdadero terror, como si de verdad estuviese perturbada por algo, mientras se muestra la foto (lo cual duraba bastante rato) de fondo se escuchaban risas del público, lo que hacía la escena muy escalofriante. Monica no la toma en cuenta y se levanta a apagar la televisión.

Phoebe entra a la casa, se ve muy deprimida y desanimada. Joey y Monica le preguntan que pasa, Phoebe se sienta en una silla y apoya su cabeza en sus manos, les cuenta a sus amigos que no se ha sentido muy bien desde que tuvo que dejar a los trillizos de Alice y su hermano, que probablemente debe ser una depresión post parto. Monica y Joey tratan de animarla, pero Phoebe parece no escucharlos, diciendo que es terrible no poder estar con los trillizos.

Por la conversación parece estar implícito que los trillizos murieron poco después del parto y que Phoebe está sufriendo ya que se siente culpable. Phoebe dice que esto tiene que acabar y sale rápidamente del departamento. Monica y Joey parecen no inmutarse por la situación, Monica le dice a Joey que mantenga en secreto la relación entre ella y Chandler (esta es la única vez que él es nombrado en todo el capítulo).

El capítulo se desarrolla normalmente, con una trama y una sub trama. La trama era sobre Ross buscando una niñera para Ben y los enredos que sucedían conociendo a las candidatas (que eran juzgadas por Monica, Joey y Rachel), nada que sobresaliera mucho, algunos diálogos graciosos, pero tampoco para morir de risa. Lo extraño era la sub trama. Esta trataba sobre el problema de Phoebe, y es que había escenas de ella sola muy descolocantes.

En una de las que más me marcó, ella estaba sola en su departamento, con las manos en la cabeza, a ratos caminando de un lado a otro, como desorientada. De repente comenzó a sonar una canción de cuna, no pude reconocerla, pero sentí un escalofrío por mi espalda. El llanto de unos bebés inundaba el espacio sonoro, y Phoebe comenzó a dar vueltas en círculo, llorando, hasta que dijo algo como “esto tiene que acabar” y salió corriendo por la puerta.

La canción y los llantos siguieron por un rato, la escena terminaba con las risas pre grabadas. A continuación Phoebe iba a buscar a Ben al colegio, el cual se veía realmente asustado por la situación, como si se hubiesen salido del libreto o algo. Phoebe lo llevaba a un parque de diversiones, la situación era como la escena de Atracción Fatal, como parodia estaba muy bien hecha, pero la reacción del actor que encarnaba a Ben hacía que todo fuese muy raro.

Finalmente Phoebe se arrepentía de lo que había hecho y regresaba a Ben con Carol y Susan, haciendo como si nada hubiese sucedido. Phoebe pasa por un refugio de animales y tomaba a un pequeño gato en sus brazos de manera muy maternal. Mientras tanto, el resto de los amigos se da cuenta de que ninguna de las niñeras va a ser tan buena como Phoebe, por lo que deciden ir a buscarla.

Cuando llegan a su casa, Phoebe está con cara de loca, actuando más incoherente que de costumbre. Todos le preguntan como está y Phoebe actúa como si sus amigos no estuviesen ahí. Joey abre el refrigerador buscando una cerveza, y encuentra una serie de gatos muertos en bolsas, congelados. Todos miran a Phoebe con cara de horror (como si de verdad no hubiesen sabido que había dentro del refrigerador) y Phoebe comienza a reír como loca, se escuchan unas risas pregrabadas y hay un corte.

En la próxima escena, están todos menos Chandler y Phoebe en la cafetería, Monica intenta asustar a Joey haciéndolo ver una foto del perro de Smile.jpg, pero Joey no la toma en cuenta y le pregunta si realmente quiere asustarse, entonces le muestra una foto de Phoebe sentada en una cama con camisa de fuerza y mirando a la cámara con una expresión de perturbación tremenda, hay una risa prolongada y el capítulo acaba.

Apenas terminó, mire a todos, casi sin creer lo que había visto. En verdad no pude decirles nada. De hecho, me levanté y me fui a mi casa, a tratar de dormir, pero claramente, la mirada de Phoebe y de la hermana de Joey me persiguió toda la noche. Al día siguiente llamé a mi amigo para preguntarle como estaba, me dijo que todo estaba bien y que estaba muy enamorado de la chica.

Le pregunté si sabía algo del capítulo, me dijo que probablemente era una prueba, un capítulo que se había colado y que nunca saldría al aire. En las siguientes semanas, mi amigo renunció a la empresa, se casó apuradamente con la chica, y se mudó de ciudad. Ya poco sé de él. Y de los que fueran sus colegas nada, como si nunca hubiesen existido. Y claro, cada vez que le comento a alguien sobre este capítulo fantasma, me miran con cara de “ayúdate”. Y de vez en cuando la mirada de Phoebe me acompaña justo antes de dormirme".

