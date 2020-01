Creepypastas: El VIDEO del suicidio de Mickey Mouse

Un video y una creepypasta le han puesto la piel de gallina a muchos internautas ya que cuenta una perturbadora historia que tiene que ver con uno de los personajes más amigables de la televisión, Mickey Mouse.

Creepypastas: El VIDEO del suicidio de Mickey Mouse

Sin más preámbulos aquí te dejamos la narración.

Creepypastas: "El suicidio de Mickey Mouse"

"Existe un episodio que no fue distribuido nunca ni siquiera para los fans más apasionados de Mickey Mouse. De acuerdo a la mayoría de las fuentes, este episodio no tiene nada de especial.

Simplemente es un episodio continuo de Mickey, caminando a través de 6 edificios, por unos 2 o 3 minutos antes de obscurecerse y terminar con la animación. A diferencia de las música alegres de siempre, la canción de esta caricatura, no era una canción para nada.

Simplemente era como si golpearan el piano por minuto y medio antes de que se convirtiera en ruido blanco, por el resto del episodio. Y este, no era el alegre Mickey que amamos, Mickey no estaba bailando, ni siquiera sonriendo.

Creepypastas: El VIDEO del suicidio de Mickey Mouse

Simplemente caminando, como si tú estuviéramos caminando, con una expresión facial, muy… normal. Pero por alguna razón, su cara estaba girada hacia la izquierda, como teniendo una mirada sombría.

Hasta hace uno o, dos años todos creían que después de que se obscurecía la escena, terminaba la caricatura. Pero cuando Leonard Martin (el que revisa los episodios) la estaba revisando, para ponerla como un bonus en el DVD, Leonard decidió que esto era simplemente basura, como para ponerla en el DVD.

Sin embargo, quería tener una copia digital por el simple hecho de ser una obra de Walt Disney. Cuando digitalizo la caricatura en su computadora, se dio cuenta de algo; el episodio duraba de hecho, 9 minutos y 4 segundos.

Después de desvanecerse en negro, se queda así hasta el minuto seis. Después, regresa a Mickey caminando. El sonido era diferente esta vez. Era como un murmullo. No era una lengua, sino más bien como un grito. Mientras el ruido se hace más indistinguible y fuerte en el siguiente el minuto, la imagen se empieza a descomponer.

Creepypastas: El VIDEO del suicidio de Mickey Mouse

La banqueta empieza a ir en direcciones que parecen imposibles basándonos en el caminado de Mickey. La sombría cara del ratón, lentamente se convierte en una sombría sonrisa. En el minuto siete, los murmullos se convierten en unos gritos escalofriantes (de esos que te duelen solo al escucharlos), y la imagen se pone más obscura.

Con colores que no eran posibles en esa época. La cara de Mickey, entonces, comenzaba a derrumbarse. Sus ojos rodaban hacia el fondo de su barbilla, como dos canicas, y su extraña sonrisa apuntaba hacia arriba, al lado izquierdo de su cara. Los edificios se convertían en escombros flotando en el aire, y la acera seguía en direcciones imposibles, navegando en direcciones extrañas.

El Sr. Martin quedo perturbado con esto, y dejo la habitación, enviando a un empleado para que terminara de ver el video y tomara notas de todo lo que pasaba , hasta el último segundo, y para que después, guardara el disco de la caricatura en la caja fuerte.

Resulta que al final del video, después de un grito, el episodio termina de manera abrupta con la cara de Mickey en los créditos, con lo que sonaba como una caja musical rota tocando en el fondo. Esto pasa por más o menos, unos 30 segundos, y sea lo que sea que pase en ese tiempo.

Un guardia de seguridad que trabajaba conmigo, me dijo que él estaba haciendo sus trabajos esa noche fuera de la habitación. Me dijo que vio al empleado salió temblando del cuarto diciendo “El sufrimiento real no se ha conocido” siete veces antes de que le quitara el arma del guardia, y cometiera suicido.

Lo único que le pude sacar a Leonard Martin fue una frase de los últimos cuadros, una frase en Ruso que decía “Las vistas del infierno trae a su audiencia de regreso”.

Tal vez te interese.- Creepypastas: La Familia P. Luche de Televisa, la verdadera historia

Hasta donde sé, nadie más la ha visto, pero ha habido docenas de intentos de poner el archivo en Rapidshare por los empleados del estudio (los cuales han sido despedidos por eso)".

¡Una simple Creepypasta!

Esta historia no es real, simplemente se trata de una creppypasta y al mismo tiempo un mito.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana