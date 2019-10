Crean el pan de muerto al pastor y se vuelve viral en redes sociales

Algo que nos caracteriza como mexicanos son los experimentos con nuestra gastronomía, alguna de estas ‘nuevas’ comidas resultan ser una delicia, pero hay otras que no dan ganas de probarlas. La mayoría de estas ‘innovaciones’ a la comida se han compartido en redes sociales por lo que se han viralizado y el producto se termina consumiendo en gran parte del País.

Como se sabe, el Día de Muertos está próximo, y con esta fecha llega uno de los postres más ricos; nos referimos al comúnmente conocido pan de muerto. Este pan ya tiene algunas variaciones, pues originalmente solo era el pan redondo con los “huesitos” espolvoreados con azúcar, sin embargo, con el paso de los años algunos ‘creativos’ comenzaron a rellenar este pan con chocolate, cajeta o algo más.

Crean el “pan de muerto al pastor” y se vuelve VIRAL en redes sociales

Pero quizás jamás te pasó por la mente que alguna persona abriera este pan para rellenarlo de carne al pastor. Si, leíste bien, esa carne que se está cocinando en un trompo y que vemos en todas las taquerías.

Pan de muerto al pastor

Ya sé lo que se están imaginado, esta extraña combinación se creó en la Ciudad de México, porque son los habitantes de esta gran urbe los que han hecho muchas combinaciones inimaginables. Pero déjame decirte que estás en un error, pues este invento nació en el estado de Campeche, al sureste de México.

Se trata de un platillo que ofrece un restaurante ubicado en la capital de Campeche, de nombre ‘El Ring Taquero’, quien anunció a través de su cuenta de Facebook su innovación por tiempo limitado y con motivo del día de muertos.

La taquería llamó a esta combinación como “Pan de pastor muerto”, que comenzó a ofrecer desde el pasado 11 de octubre.

Reacciones

Tras su anunció no se hicieron esperar los comentarios positivos y negativos de los usuarios de las redes. A algunos les despertó el apetito al ver la imagen del pan con la carne al pastor acompañado de su limón, cilantro y cebolla. Pero para otros consideraron que esto ya era demasiado.

“Es una falta de respeto a la gastronomía mexicana. Pero lo hacen para vender, igual es valido”

“Un pan dulce, con carne salada? Haha no lo concibo, el pan de muerto es un acto ritual e histórico, no un antojo dominguero, disculpen, pero aparte de no entender esa sinfonía de sabores, no comparto esto. (Soy sincero)”

Crean el “pan de muerto al pastor” y se vuelve VIRAL en redes sociales

“Si la gastronomía se limitará no existiría la extensa variedad de platillos y mucho menos la innovación”

“Q Diosito los perdone porque yo no puedo”

Te puede interesar: "Ay mi huesito", la nueva versión de "Ay mi chicle" (VIDEO VIRAL)

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos