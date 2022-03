Cover japonés de 'La Gata Bajo La Lluvia' de Rocío Dúrcal se hace viral

La versión en japonés de 'La Gata Bajo La Lluvia' ha fascinado a más de un cibernauta.

El pasado viernes 25 de marzo se cumplieron 16 años del fallecimiento de Rocío Dúrcal, motivo por el cual no sorprende en absoluto que sus fans hayan recordado su legado musical. No obstante, en redes sociales llamó la atención que comenzó a circular una versión japonesa del tema ‘La Gata Bajo La Lluvia’, mismo que no demoró en hacerse viral.

La grabación, compartida originalmente en Facebook, mostraba el ending del anime Mirai Nikki musicalizado con esta versión japonesa del tema, el cual es considerado uno de los más emblemáticos del repertorio musical de la fallecida cantante, también conocida por muchos como “La Española Más Mexicana”.

Como era de esperarse, el cover japonés fascinó a los cibernautas, quienes aseguraron sentir nostalgia al escucharla. Incluso, hubo quien se encargó de averiguar el origen del mismo hasta descubrir que la responsable de esta versión era la youtuber Almendra Miku.

Letra de 'La Gata bajo la Lluvia' en japonés

La youtuber Almendra Miku ha realizado otros covers en japonés, mismos que han fascinado a sus suscriptores.

Si te gustó esta adaptación y deseas cantarla a todo pulmón, tal y como lo haces en el karaoke con el tema original en español, La Verdad Noticias trae para ti la letra en japonés que la youtuber compartió en su canal junto a la versión completa para disfrute de sus fans.

Anata, kinishinaide, ii wa

Unmei wa mou kimatteta

Afuremawaru anata no mono nanka no ai wa

Guuzen na no oyou

Onaji jiki, onaji machi

Gakuon no koto no sekki ni mottanaide

Ikiru tte sonna mono

Satte nokosareru no

Kimi o nakushita

Ame ni nure neko ni nari

Nya to nakimasu

Anata, mou nanimo iwanaide

Namida ga ochitara, gomen

Ano yowai neko o nakasetakunakatta

Moshi, mata au koto ga attara

Koohii o nonde, koi o shiyou

Kedo mou kimi ni aenai nara, kiotsukete

Ikiru tte sonna mono

Satte nokosareru no

Kimi o nakushita

Ame ni nure neko ni nari

Nya to nakimasu.

¿Qué le pasó a Rocío Dúrcal?

Pese a que han pasado 16 años de su muerte, no se puede negar que sus canciones han logrado conquistar a las nuevas generaciones.

De acuerdo a información que circula en Internet, Rocío Durcal murió el 25 de marzo de 2006 en Torrelodones, Madrid, España luego de una larga lucha contra el cáncer de útero que le fue diagnosticado en el 2002. Respecto a su carrera musical, esta comenzó en 1954 pero fue hasta que conoce a Juan Gabriel que ganó popularidad en México.

