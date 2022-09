Conversación entre madre y nana causa polémica, quería abandonar a su hijo

El gran sacrificio que las mujeres hacen para sacar adelante a sus hijos es sobresaliente, sin embargo en esta ocasión La Verdad Noticias trae una historia donde una mujer dejó confundidos y hasta enojados a los usuarios ya que la conversación entre madre y nana causa polémica, porque esta quería dejar a su hijo.

Las madres solteras focalizan todas sus energías para sacar adelante a su hijo, cuidarlo, educarlo y darle amor, pero algo extraño pasó con una mujer que buscaba nanas.

La usuaria de Twitter @lunamm21 compartió una conversación entre una niñera y una madre porque la mamá del niño dijo no tener tiempo para cuidarlo debido a que tenía mucho trabajo, esto abrió un polémico debate.

Conversación entre madre y nana causa polémica

¿Qué harías si alguien te pidiera cuidar a tu hijo a tiempo completo? esta Conversación entre madre y nana causa polémica.

En la conversación se puede leer como la madre le pide a la niñera si puede dejar el bebé en su casa, a lo que la niñera asegura que no hay problema y que de qué horarios estarían hablando.

Lo que fue sorpresa es el hecho que la mujer respondiera: “Si puede ser vivir con usted y yo recogerla en algún fin de semana”.

Como era de esperarse, la niñera quedó atónita por lo que le cuestionó a qué se refería a lo que la mamá respondió contundente:

“Es decir, dejarlo con usted y un fin de semana me lo llevo a casa por que solo los findes tengo tiempo”.

Madre quiere abandonar a su hijo con la niñera

Las palabras de la madre trabajadora han enfurecido a los usuarios de las redes.

“Si puede ser vivir con usted y yo recogerla en algún fin de semana” son las palabras que terminaron por indignar a las personas, por lo que no dudaron en dejar sus respuesta ya que la conversación entre madre y nana causa polémica.

“Hay gente a las que se les debería quitar el privilegio de ser padres”

“Hay gente que hace exactamente eso pero sin pagar. Abuelos”

“Yo cuidé a un niño de 3 días durante 6 meses mientras su padre y su madre trabajaban de piloto y azafata. En negro. En su casa. Que tenía cámaras. Pienso mucho en él”

Otro más señaló: “A todos los que están juzgando, mis padres me enviaron a los 3 meses de nacida donde mis abuelos por que no podían cuidarme y me veían los findes hasta que encontraron guardería. Cada quien tiene una realidad diferente. Empatía necesitan”

Aunque la conversación entre madre y nana causa polémica hubo quienes apoyaron a la madre.

“Me hace gracia que culpéis a la madre sin saber cuál es su trabajo y por qué tiene esas exigencias que rozan la esclavitud”

“Creo que como niñera, estás rompiendo los códigos de confidencialidad por unos míseros likes. Yo si fuese un abogado te denuncio”

Sea como sea la conversación entre madre y nana causa polémica, por el hecho que la mujer pretenda dejar a su hijo con una mujer desconocida, ya que durante la conversación viral la niñera para que estaba buscando trabajo.

