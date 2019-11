"Son unos gatos”; mesera arremete contra comensales por la propina

La propina siempre ha sido un caso de controversia en internet que divide opiniones ya que muchas personas defienden que se debe dejar forzosamente el diez por ciento del total de la cuenta mientras que otros creen que la propina depende del servicio brindado por la mesera o mesero.

Sin embargo otro factor de controversia es que muchas empresas de restaurantes y bares le cobran a sus empleados a la hora del cierre el 10% de todas sus cuentas y en caso de que algún cliente no pague el total de la cuenta, lo restante se lo cobran a ellos ya que dan por hecho que se cumple la regla del diez por ciento.

Únete a nosotros en Instagram

Esto último fue lo que enfureció a una mesera que se quejó en redes sociales y llamó “gatos” a un par de personas que de su cuenta de cuatro mil pesos solo pagaron un bajo porcentaje, a pesar que la propina equivalía a $400.00, los comensales solo le dejaron $86.00 por lo que la mujer tuvo que poner el resto al final del día.

Esto fue lo que dijo la mujer en sus redes sociales:

"Me dejaron 86 de propina, si no tienen para pagar un servicio, no salgan a restaurantes amigos. Pidan en su casita, para llevar y tomen en su casa. No tengo porque andar pagando su servicio, gatos".

¡Controversia! el caso de la mesera indignada SIGUE dando de qué hablar

Checa todo nuestro conotenido de viral.

Su comentario rápidamente causó controversia en redes sociales porque miles de personas comenzaron a decirle que la propina no se exige sino que se gana, mientras que otros la defendían diciendo que era obligación del comensal dejar el 10 o 15 por ciento de propina del total de su consumo.

¡Controversia total!

Comentarios en redes sociales

¿Quién crees que tiene la razón? deja tu opinión aquí abajo en los comentarios.

Tal vez te interese: Adolescentes hacen público su amor y reciben TREMENDA regañiza VIRAL