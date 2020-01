¡Consume local! apoyan en redes a abuelito artesano de juguetes

¡Consume local! apoyan en redes a abuelito artesano

En el marco de las celebraciones de Reyes Magos un hombre compartió en su página personal de Facebook tres fotografías y un texto para dar a conocer que un hombre de la tercera edad y que es artesano vende sus piezas y juguetes a un costado del zoológico Zoochilpan en Chilpancingo, Guerrero con la intención que más personas le compren y ayudar la economía local.

En el texto se destaca que el hombre se llama Ramón Rojas y tiene talento para elaborar grandiosas piezas de juguetes.

"Miren la chulada que me encontré, el Sr. Ramón Rojas me pidió de favor que lo visiten, el esta a un costado del zoológico Zoochilpan vendiendo estás hermosas artesanías que él elabora, textual me dijo "las hago con mucho amor" , súper gentil me invito a tomar asiento... Estaba triste por qué no ha vendido ni una pieza. Están hermosas y a buen precio... también hace las piezas en tamaño real", compartió.

Afortunadamente los hechos se hicieron virales, miles de personas comenzaron a compartir la publicación del hombre, de hecho fueron más de 3.9 mil veces que se compartieron las fotografías además que la publicación generó 590 comentarios y 3,100 reacciones por parte de internautas conmovidos.

Comentarios de los internautas

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, miles de personas le mandaron bendiciones al señor y otros dijeron que irían a comprarle alguna pieza al hombre.

"Que bonito, me gustaría comprarle un set para mi niña"

Por otra parte, la publicación se viralizó tanto que incluso la hija del señor Ramón comentó la publicación y dio a conocer que al hombre le dicen "Don Cajitas" y que es originario de Tepic, Nayarit.

"El vive de sus artesanías, es su pasión y está muy agradecido con su hermosa acción, a causado tan grande emoción en él que está muy motivado a seguir trabajando, ya recibió muchas llamadas por teléfono donde lo han estado contactando y le han hecho pedidos para enviarlos a diferentes lugares de la república incluso fuera del país", dijo.

