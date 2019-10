Construye go kart usando piezas Lego (VIRAL)

Un go kart es un increíble vehículo terrestre de monoplaza o multiplaza, sin suspensiones y con o sin elementos de carrocería, tiene cuatro ruedas no alineadas que están en contacto con el suelo, las dos ruedas delanteras son las que ejercen el control de dirección. Puede funcionar tanto a pedales como con motor.

¿Estás buscando una alternativa para moverte por la ciudad y crees que los scooters eléctricos son muy costosos o peligrosos? Esta podría ser la alternativa que buscabas... o quizás no. Alguien se ha hecho un go kart usando miles de piezas de Lego, y aunque no es muy rápido, es una creación bastante ingeniosa y muy padre.

El go kart es una creación de la gente de BuWizz, una alternativa a Lego que consiste en sistemas para mover, potenciar y controlar (usando un smartphone como mando) estos ladrillos.

El equipo, que pesa unos 15 kilos, necesitó de tres semanas para ser diseñado, y usaron más de 7.000 piezas, en su mayoría de Lego Technic (la versión de Lego especial para creaciones inspiradas en ingeniería y maquinaria).

Incluso las ruedas del go kart están hechas de más piezas de Lego.Cada una de las ruedas tiene ocho motores eléctricos, para un total de 32, y para moverlas usa ocho bloques de BuWizz, los cuales se controlan desde una app en un smartphone que está acoplado al volante.

Evidentemente, tiene sus limitantes: solo puede desplazarse a una velocidad máxima de 4 kilómetros por hora, y llevar una persona que pese máximo unos 68 kilogramos. Si quieres algo más rápido, recuerda que también puedes ponerle un cohete a tu go kart.

