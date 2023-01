Conoce el pastel de Kinder por el que todos se deleitan en Tiktok

La compañía Mercadona lanzó su producto gastronómico más famoso hasta el momento que ha sido todo un espectáculo hasta el momento, y es que se lucieron en esta ocasión porque su nuevo producto ya se encuentra en boca de todos, literalmente.

Se trata de nada más y nada menos que la súper tarta de Kínder Bueno y es que este nuevo producto ahora está listo para ser catado por todos aquellos que sean fanáticos de la marca o que simplemente cumplan años o celebren un momento especial.

Este producto ya se hizo tendencia en redes sociales, especialmente en la plataforma de Titkok por las reacciones y críticas, como te vamos a informar en La Verdad Noticias.

Pastel de Kinder Bueno

Este producto está siendo el número uno entre las tendencias porque se volvió el gancho ideal para los clientes, quienes enloquecieron con ella, y así lo dejaron ver los tiktokers y los influencers que la compraron y la probaron enfrente de la cámara con seguidores pendientes de sus opiniones.

Este fue el caso de ‘Peldanyos’, quien se dedicó a probar el pastel y su video alcanzó más de 300 mil Me Gusta y comentarios muy positivos como ‘Es de lo mejor que he probado’ o ‘vale mucho la pena’ o ‘la necesito para mi cumpleaños’, además de ser sumamente barata, costando solamente 10 euros.

Este pastel al ser envasado, se sabe claramente industrial, sin embargo al ser un pastel helado, se recomienda sacar un rato del refrigerador antes de comerla para disfrutar mejor su sabor.

Recta del pastel de Mercadona

Su denominación comercial es ‘Tarta crema avellana blanca Hacendado’ y está a la venta en tiendas de la cadena y cuesta 9,50 euros, y cuenta con 10 porciones, siendo de 880 gramos, y consta de una base de bizcocho, varias capas de nata y crema de avellanas, además de una cobertura de chocolate blanco con bolitas crujientes.

Se vende congelada, por lo que se debe dejar un rato en el refrigerador hasta que esta alcance una buena textura.

Dicen que a pesar de lo dulce que es, no empalaga y aunque a algunos no le sabe mucho a Kinder, parece que el hype no es humo por ser verdaderamente deliciosa.

