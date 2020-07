Conoce a Moet, la gata sin ojos que conquistó Instagram.

Moet, la gata ciega, comenzó su vida en Omán y fue criada por un dueño de una tienda de mascotas no regulada que la dejaría a su suerte en una jaula sucia y sin comida ni agua. Afortunadamente, la gata persa la ha encontrado una amorosa casa e incluso se ha convertido en una estrella de redes sociales como Instagram.

En Omán, la legislación sobre derechos de los animales es limitada y Emily, la actual propietaria de Moet, dijo que su anterior dueño la había tratado para morir, pues la dejaba sin comida ni agua, sin cama donde recostarse, sin juguetes. Lamentablemente, debido a la negligencia que soportó el gato persa color champán, quedó un poco deteriorada y, trágicamente, quedó completamente ciega.

Afortunadamente, Moet fue elegida por una mujer que había ido a su organización benéfica local haciendo un trabajo veterinario pro bono para organizaciones animales sin fines de lucro y fue entonces cuando el gatito conoció a Emily.

Gato ciego es viral en Instagram

Emily le dijo al medio Metro : "A Moet le quitaron los ojos en descomposición para salvarle la vida”. La mujer había estado buscando un compañero para su primer rescate, Luna, y los veterinarios mencionaron que tenían un persa ciego de 1 año.

“Nunca antes había conocido a un gato ciego y realmente no sabía qué esperar”, dijo Emily. Pero se arrodilló para acariciar su mejilla. Al instante la gata se dio la vuelta para frotar su vientre. Ella ronroneaba y ronroneaba, era muy dulce y parecía muy feliz. La conexión instantánea que sintieron ambas fue muy fuerte.

Sin embargo, Emily no pudo llevarla de inmediato ya que todavía estaba siendo medicada y todavía no tenía sus puntos de sutura, así que tuvo que esperar tres días. Y aunque solo había pasado 20 minutos con ella, la mujer no podía dejar de pensar y hablar de ella.

La vida anterior de Moet es ahora un recuerdo lejano y en su vida actual está floreciendo. La gata de seis años ahora vive en Omán con su dueña, Emily, nacida en Nottingham. Además de molestar a Emily por su atención constante, a Moet le encanta frotar la barbilla, ser cepillada, perseguir insectos y dormir. Aparentemente, incluso tiene un gato novio llamado Basi que vive en el Reino Unido.

Aunque Moet puede no ser consciente de ello, su adorable rostro ha acumulado una gran cantidad de seguidores en las redes sociales y ahora tiene alrededor de 33,000 seguidores en Twitter y 51,000 seguidores en Instagram. Su base de fanáticos está en todo el mundo. Emily dijo: "Principalmente quería que el mundo viera lo asombrosos que son los gatos ciegos (y, aunque es algo parcial, creo que Moet es muy linda)”.

Pero poco después de haberla registrado en Twitter, Facebook e Instagram (y más recientemente en TikTok), Emily se dio cuenta de que podía hacer más y sintió un sentido de responsabilidad en torno a la conciencia que ella podía crear en redes sociales.