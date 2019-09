Conmueve en redes sociales carta de hombre a su pareja (VIRAL)

Conmueve en redes sociales carta de hombre a su esposa (VIRAL)

Sin duda alguna tener una pareja es muchisimo más que tener a alguien a quien besar, vivir con alguien es mantener un trabajo en equipo y dejar el egoísmo de largo ya que debes pensar en los dos como uno mismo para salir adelante y sobresalir en todos los aspectos de la vida.

Esto fue lo que intentó explicar un hombre en sus redes sociales con un par de palabras las cuales se volvieron virales de inmediato ya que conmovieron a los internautas que coinciden con el amoroso hombre.

Aquí te dejamos la carta que le escribió a su novia:

"MIENTRAS YO LIMPIO LA CASA, ESTÁ MORRA DUERME COMO REYNA... Y han de decir, VIEJA HUE&%NA.

Pero la verdad es que no, porque ella todos los días al igual que yo se levanta temprano para ir a trabajar, gana su propio dinero, se compra sus propias cosas y no está esperando a que yo le dé para comprárselas. Me ayuda con los gastos de la casa y a veces cuando yo no traigo dinero, también me pincha las caguamas.

Por eso cada que puedo trato de consentirla y ayudarla, porque también trabaja duro y también se cansa bastante. A veces no entiendo ni por qué está conmigo,siendo que ella es una mujer tan independiente, tan guapa, tan carismática y tan trabajadora, pero siempre llego a la misma conclusión, ELLA ME AMA.

Ella llegó a cambiar mi vida cuando yo estaba perdido, llego a darme ese ánimo para yo cambiar de hábitos, dejar de tomar mucho, dejar las calles y ponerme a trabajar y poder demostrarle a todo el mundo que si puedes cambiar si te lo propones.

Yo estaba perdido, no veía nada a futuro y no creía en mi y ella llegó para ayudarme a cambiar todo eso, lo menos que puedo hacer es agradecerle a este bello ángel que Dios me mando para indicarme el camino correcto. Te amo"

Aquí te dejamos la publicación:

