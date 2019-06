¡Conmovedor! niña se queda sin pareja de baile y su papá entra al quite: VIDEO VIRAL

¡Conmovedor! niña se queda sin pareja de baile y su papá entra al quite

Un video se hizo viral en cuestión de horas por lo conmovedor de su contenido, pues se muestra a una niña que se queda sin pareja y de pronto su padre entra a bailar con ella para no tener que terminar la canción y coregrafía sola.

La grabación la compartió su mamá en redes sociales junto con el siguiente mensaje:

"Cuando no tienes compañero de baile en tu último día de primaria y tienes la dicha de tener a tu papá a tu lado, a él le valió y el bailo con su hija"

La publicación tiene más de 148 mil likes,135 mil compartidos y 181 comentarios en donde la gente felicita al valiente y caballero hombre que entra a bailar sin pena con su pequeña hija.

Estos son los comentarios en la publicación del VIDEO:

"Eso fué tan emotivo q no pude evitar las lagrimas que hermoso momento Xime siempre va a recordar ese momento"

"Eso es lo que debe hacer siempre un Papá... mis respetos"

"Woow, que lindo! Felicidades Leonel y para tu hermosa hija. Un fuerte abrazo, dlb. Saludos"

Aquí te dejamos el VIDEO:

La adolescente se muestra un tanto apenada al ver que su papá no se sabía los pasos, pero intenta enseñarselos mientras la canción "Let her go" suena. Tras la publicación de la grabación invitaron al señor Leonardo y a su hija a un programa de televisión pues este video le ha dado la vuelta al internet:

¿Te gustó la grabación? Publica en los comentarios qué opinas de este gran padre.

