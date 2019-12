¡Conmovedor! El mejor ensayo de la historia de This is me - The Greatest Showman

Keala Settle ha conmovido a miles de internautas con un asombroso ensayo de la canción This Is Me, el cual es el tema principal de la película “The Greatest Showman” y que incluso estuvo nominada al premio Oscar por mejor canción en el año 2018.

Esta canción tiene un mensaje muy impactante y fuerte ya que habla sobre romper los estereotipos y no dejar que nada te detenga a pesar de lo que la gente te diga y de las criticas que puedas recibir por tu forma de ser.

En el video se puede observar la felicidad de la gente mientras cantan además que al inicio Keala Settle rompe en llanto con las primeras frases de la melodía.

Aquí te dejamos la letra en español de la hermosa canción “This is me” y el video que le está dando la vuelta a las redes sociales.

Canción "This is me"

La oscuridad no es una desconocida para mí

Escóndete, me dicen

Pues no queremos tus partes rotas

Aprendí a avergonzarme de todas mis cicatrices

Huye, me dicen

Nadie te querrá cómo eres

Pero no dejaré que me tiren al polvo

Sé que hay un lugar para nosotros

Pues somos gloriosos

Cuando las palabras afiladas quieran cortarme

Les enviaré un diluvio, las ahogaré a todas

Soy valiente, estoy herido

Soy quién debo ser, este soy yo

Cuidado pues aquí vengo

Y voy marchando al ritmo de mis propios tambores

No tengo miedo de ser visto

No me disculpo, este soy yo

Otra ronda de balas golpean mi piel

Pues bien, disparen, porque hoy no dejaré que la vergüenza me hunda

Estamos estallando a través de las barricadas y

Alcanzando el sol (somos guerreros)

Sí, eso es en lo que nos convertimos (sí, eso es en lo que nos convertimos)

The Greatest Showman

Si ya has visto la película seguro recordaras aquella escena en que la gente del show entra a una fiesta a la que no habían sido invitados por considerarlos raros y sin temor alguno muestran todo el talento de sus voces. Un hermoso y conmovedor mensaje que acompañado de la canción This is me puede hacer llorar a cualquiera.

Estos fueron los comentarios de los internautas:

“Esta canción y su canto es tan poderosamente emocional. La sientes en cada hueso de tu cuerpo. ¡Increíble!”

“El hecho de que todos en esta sala se unan en esta canción y sientan el poder que tiene es simplemente hermosa”

“Eso fue más conmovedor que la película real”

