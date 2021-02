Confirman que artista dejó mensaje oculto en la famosa pintura de 'El Grito'

Sin duda este hallazgo hará gritar a los amantes del arte y es que la tecnología y la historia se han cruzado en esta viral e interesante confirmación del origen del mensaje oculto en una de las pinturas más famosas en el mundo: El Grito del pintor noruego Edvard Munch.

Inmortalizada tras incontable parodias y homenajes en la cultura pop, la historia detrás de El Grito es igual de interesante.

Y es que aunque estamos seguros de que has visto esta pintura en algún producto de la cultura pop, donde ha sido parodiada incontables ocasiones, no muchos conocen la historia del mensaje que se encuentra oculto en El Grito.

Lo interesante de este estudio, y que ha viralizado la noticia, no es el hallazgo del mensaje en la pintura ya que por años se ha conocido su presencia sino que ha venido a confirmar que este fue escrito por Munch ya que se especulaba que pudo haber sido 'graffiteado' por un observador anónimo.

El Grito: el mensaje de Munch y cómo se estudió

El mensaje en cuestión dice ‘Solo pudo haber sido pintada por un loco’ (‘Can only have been painted by a madman’) y originalmente fue detectado gracias a un escáner infrarrojo que resaltó la inscripción hecha a lápiz.

Es así que Mai Britt Guleng, curadora del Museo Nacional de Arte, Arquitectura y Diseño de Noruega, ha logrado confirmar que el mensaje oculto en El Grito fue dejado por Munch al comparar la letra de la frase con la escritura a mano que dejó el artista en diarios y letras.

La confirmación de que Munch dejó el mensaje oculto plantea una triste historia para El Grito ya que demuestra el estado mental en que el artista la pintó tras la entrada de su hermana Laura a un asilo por presentar desorden bipolar. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca los descubrimientos virales en el mundo del arte para traerte lo más reciente.

Inicia vacunación de adultos mayores contra Covid-19 en México. Síguenos en Facebook para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!