Conductora de Uber atrapa a un pasajero infiel y lo expone al público

En Dallas, Texas, una conductora de Uber atrapa a un pasajero infiel, Roni cómo se identifica en TikTok contó que en una ocasión fue testigo sin querer de una infidelidad.

La usuaria de TikTok contó detalladamente cómo fue el escandaloso viaje.

Roni contó que primero recogió al hombre donde se despidió de su esposa e hijos frente a su casa. “Su mujer y los niños lo acompañaron hasta el coche y le dijeron: ‘Te quiero, papá’”, recordó. “Luego se sube y dice que añadió una parada”.

Continuando con su historia, Roni dijo que hasta ese momento no sospechó de nada raro y siguió las indicaciones de la ruta. Pero al llegar al destino, una mujer con “poco equipaje” arribó al coche. “Se sube y dice: ‘Me alegro de que por fin te hayas alejado de tu maldita esposa’”.

Roni relató en el TikTok viral, que escuchó toda la conversación de la pareja infiel y vio cómo se desarrollaba la situación en la parte trasera de su vehículo, incluso dijo que vio al hombre besar a la nueva mujer y que esta le preguntara cuándo dejaría a su familia.

“Estoy cansada. ¿Cuándo vas a dejar a tu mujer?”, le preguntó ella, a lo que él respondió: “Sabes que tengo algunas cosas de las que tengo que ocuparme. Hablemos de esto más tarde”.

Luego que la conductora de Uber atrapa a un pasajero infiel lo llega junto con la amante a la casa de su esposa.

Roni dice que luego de analizar que no tenía nada que perder porque estaba en su propio coche y no tenía un jefe, pensó: “Si decido terminar su viaje, es mi decisión. Uber no me va a despedir”, señaló en el clip y agregó: “Si estás haciendo algo así en mi coche, tengo derecho a manejarlo como me parezca”.

Fue así que la conductora aseguró que llevó a los amantes de vuelta a la casa del hombre y los hizo bajar del coche para exponer la infidelidad. “Si haces algo así en mi coche, no importa si eres hombre o mujer, esto te pasará”.

La chofer de Uber dijo que dio un servicio con “karma instantáneo” y como era de esperarse el video se viralizó y suma más de ocho millones de reproducciones en TikTok, generando además un gran debate.

“Mii reacción inicial fue ooooh, me encanta. Luego, mis pensamientos se dirigieron a esos pobres niños y ahí...”

“Voto por ti para presidenta”

“Bien hecho. Esos bebés merecen un padre honesto y fiel”

Estos han sido solo algunos de los comentarios sobre el momento en que un conductora de Uber atrapa a un pasajero infiel y los expone.

