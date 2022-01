Conductor de televisión mexicano se hace viral por regañar a los antivacunas

El polémico periodista envió un contundente mensaje/Foto: Sopitas

En redes sociales se ha vuelto viral el conductor de televisión Leonardo Schwebel Esquivel, después de su controversial mensaje a las personas que no usan cubrebocas y las que son antivacunas, a quienes el mexicano comparó con “moscas”.

Durante una la editorial de “El Pulso”, programa de la cadena Telediario Guadalajara, el periodista habló sobre las nuevas reglas que habrá en Jalisco; ya que en algunos lugares como bares, antros, estadios o casinos pedirán de manera obligatoria el certificado de vacunación y el uso de cubrebocas.

Sin embargo, Schwebel fue más allá de informar a los ciudadanos sobre los nuevos protocolos, y el conductor de televisión arremetió severamente contra quienes han decidido no vacunarse y contra los que se niegan a usar una mascarilla facial.

El conductor Leonardo Schwebel se hace viral

Según el periodista Leonardo Schwebel estaba tratando de enviar un “mensaje contundente” a los televidentes, pero las cosas se salieron un poco de control: “Todos los que son antivacunas para mí son unas moscas y a las moscas no se les convence de ser abejitas”, declaró.

“A las moscas les gusta estar en la popó, pues quédense en la popó. No me importa”, señaló el conductor jalisciense. “Pero sí me importa que no me contagien”.

Y es que Schwebel declaró estar en contra de las personas que deciden no usar un cubrebocas, ya que ponen en riesgo a otras personas que a pesar de estar debidamente vacunadas (como él) aún así pueden enfermarse de COVID-19.

“La libertad no te da derecho de fregar al prójimo”, fue la frase que calentó motores para lo que se venía. “Ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas. Dejen de estar fregando al mundo. Sí, tú, antivacunas, eres un imbécil. Ponte el cubrebocas”, afirmó.

¿Quiénes son los antivacunas?

Muchos se oponen a vacunarse pero también a usar cubrebocas en lugares públicos/Foto: El Sol de México

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, los antivacunas son un movimiento que ha existido desde hace años pero que se ha vuelto más popular desde que incrementó la pandemia en 2020.

Son aquellas personas que se oponen a recibir la inmunización debido a que no confían en los avances de la medicina y cuestionan si dichas inyecciones son efectivas. Muchos de ellos creen que las vacunas traen más daños a la salud que beneficios.

En 2019, la OMS situó el movimiento antivacunas como una de las mayores amenazas para la salud mundial. Por lo que el conductor de televisión arremetió contra estas personas que se niegan a inmunizarse pero que también no quieren seguir el protocolo de usar cubrebocas.

