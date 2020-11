Conductor casi muere HERVIDO durante evento de autos de un youtuber en Florida

Un evento de autos de un famoso youtuber estadounidense casi termina en una tragedia, pues tras un espectáculo con un vehículo, el conductor casi muere hervido con los potentes gases del radiador, por lo que fue auxiliado de inmediato.

El popular youtuber Garret Mitchell causó controversia por compartir el video del accidente, el cual pudo haber captado la muerte del conductor si este no hubiera reaccionado tan rápido, causando conmoción en redes sociales.

El evento del youtuber, quien es conocido como Cleetus McFarland, tuvo lugar en Cleetus and Cars event at the Bradenton Motorsports Park que se encuentra en el estado de Florida, donde el influencer se encontraba para una celebración.

Con una especie de drifting, el conductor comenzó a presumir sus dotes al volante sacando humo con los neumáticos por varios segundos, cuando de repente se detuvo y el auto comenzó a llenarse de una especie de vapor, algo que aplaudió la audiencia.

Las ovaciones se detuvieron cuando de repente el conductor se levantó y trató de quitarse el equipo protector de forma desesperada, siendo ahí cuando se dieron cuenta de que no se trataba de humo, sino de vapor hirviendo que salía del radiador.

El evento más desastroso de un youtuber en la red

Averiguamos en La Verdad Noticias que el conductor recibió quemaduras leves pero serias, además de que estaba realmente conmocionado por el evento que casi le arrebata la vida a sus escasos 23 años de edad.

Por otra parte, el youtuber Cleetus McFarland recibió muchas críticas por la poca importancia que le dio a la integridad del conductor y subió el video con las impactantes imágenes del accidente, aunque posterior a esto se disculpó y prometió que tendrían más cuidado en la seguridad de este tipo de eventos.



