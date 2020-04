Con MEMES celebran los internautas el Día internacional del Beso.. Sin besos

Por si no lo sabías, el 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, sin embargo este año debido a la contingencia por el coronavirus muchas personas tendrán que celebrarlo de una forma un tanto peculiar e irónica, sin besos, es por ello que internautas de redes sociales han tomado con las cosas con mucho humor y han creado divertidos memes.

Por muy enamorado que estés es posible que no puedas besar apasionadamente a tu pareja este Día Internacional del Beso, pues recordemos que para evitar la propagación del coronavirus una de las medidas preventivas es evitar en gran medida el contacto físico y más cuando se trata de los besos pues la enfermedad se contagia por la saliva a través de la boca, ojos y nariz.

Hoy, 13 de abril es el día internacional del beso .

Os mando uno muy grande a todos. pic.twitter.com/bk99XseTEO — Angeles unbreakable (@wildinvincible) April 12, 2020

Si eres de esas personas que por el momento no tienen pareja o alguien a quien besar, no te preocupes porque este año no serás el único que no besará a nadie en este día tan romántico, así que sí, básicamente todos o casi todos corrieron con la misma suerte que tú este año.

Los ingeniosos memes del Día Internacional del Beso

Another Día Internacional del Beso with no besos pic.twitter.com/VoZAfBUOdt — Not Found (@MperfectB) April 13, 2020

Fue a pesar de la tristeza de no poder besar sus parejas, internautas de redes sociales se las ingeniaron para crear divertidos memes, los cuales evidentemente no podían faltar en una fecha tan especial.

Aunque no se sabe a ciencia cierta cómo se originó el Día Internacional del Beso, mucho se dice que esta fecha empezó a celebrarse desde el 13 de abril del 2011 en Tailandia, donde se realizó un concurso de besos donde los ganadores eran la pareja que logrará besarse durante el mayor tiempo posible.

Hoy es el día del beso, aquí una lista de toda la gente que voy a besar hoy pic.twitter.com/FpPwWo1Aq7 — �� (@__imperfect) April 13, 2020

Cabe indicar que en aquel día se llevó a cabo el beso más largo del que se tiene registro, pues duró nada más y nada menos que 46 horas con 24 minutos, récord que hasta la fecha ninguna otra pareja ha podido vencer.

alguien: hoy es el día internacional del beso



yo: pic.twitter.com/HqIXxRloxR — piña sin pizza (@skereunpesado) April 13, 2020

dia del beso y no voy a poder hacer uno negro estoy pic.twitter.com/4LKIYYE8Bi — la lid- confitada (@wikilidl) April 12, 2020

Día del beso o día de la mierda??? pic.twitter.com/S2sl4AgLVw — ION ARENAS MI CULO ES 100% REAL Y VERDADERO (@ionarenas_) April 13, 2020

