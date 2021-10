Cómo surgió el video viral de “Marina, ¿a ti te gusta el tequila?”

El nuevo video viral que ha sido todo un éxito en TikTok donde una niña mexicana responde que “le encanta el tequila”, tiene una curiosa historia detrás, pero es preciso aclarar que la pequeña no consume bebidas alcohólicas.

El clip de tan solo siete segundos fue publicado por Álvaro Álvarez, un familiar de la pequeña niña Marina. El video ya suma más de 9 millones de ‘me gusta’, ha sido compartido más de 766 mil veces y ha dado la vuelta al 3mundo con videos de otros usuarios que lo han usado como audio.

“Marina, ¿a ti te gusta el tequila?” le pregunta Álvaro a la niña. Ella, de manera espontánea, responde: “¡A mi no me gusta, a mi me encanta!”, se observa decir a la niña en el video viral de TikTok que te presentamos anteriormente en La Verdad Noticias.

La familia de Marina no pensó en la fama

El familiar asegura que no pensó que el clip se volviera tan viral, y que la pequeña Marina se mostró emocionada y “contentísima” en un principio. Aunque ahora escucha su audio en otros video y canciones y “lo pasa” por estar “hastiada” de su fama.

El mismo Álvaro conversó con el medio chileno ‘Página7’ sobre cómo nació la idea de aquel clip viral. “El video se grabó en el cumpleaños de mi mamá en Pátzcuaro, Michoacán (México)”, comenzó explicando el joven.

Dentro de los asistentes a la reunión estaba la pequeña, a quien le preguntó en un principio si le gustaba jugar el juego de mesa ‘Uno’, a lo que ella le respondió: “¡A mi no me gusta, me encanta!”. “No lo hacía tan exagerado como en el video que grabé”, dijo Álvarez.

El video viral fue planeado

La pequeña Marina se ha vuelto muy popular.

Tras avisar de sus intenciones a los demás asistentes de la fiesta, se acercó a Marina, comenzó a grabar y le preguntó: “Marina, ¿a ti te gusta el tequila?”, haciendo referencia a la popular bebida mexicana.

“Ahí fue cuando me respondió la frase que se hizo tan famosa“, afirmó Álvarez. El joven agregó: “Para todos fue muy divertida su reacción. Incluso cuando vimos el video nos morimos de la risa, porque nunca lo había hecho tan bien”.

