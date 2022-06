¿Cómo murió Dora, la exploradora? video revela causa

La tendencia viral de los últimos días es averiguar ¿Cómo murió Dora, la exploradora?, en TikTok se invita a los usuarios a buscar en Internet esta pregunta.

Por ello es que un gran número de personas en todo el mundo se animaron a revisar los resultados de Google y aseguran haber terminado sorprendidos con lo que encontraron.

El video de TikTok hace referencia a las búsquedas que realizan los usuarios en internet, donde en primera apunta a Dora no more (Dora nunca más), lo cual es una canción, publicada en el canal de YouTube TheStringiniBros.

¿Cómo murió Dora, la exploradora?

Video de 2012 reaparece y explica ¿Cómo murió Dora, la exploradora?.

En el video, publicado en 2012, habla de las posibles causas de la muerte de Dora, la exploradora y ahora este acumula casi nueve millones de reproducciones, pero es preciso aclarar que puede contener material sensible para los menores, debido a la lista de las posibles causas de la muerte de la menor.

Y es que dicha lista menciona desde ahogarse en un río, envenenarse, caerse en arenas movedizas o ser atacada por un león son solo algunas de las macabras formas de morir para Dora.

La tendencia no tardó en arrasar en las redes sociales, es por ello que algunas cuentas acumulan ya millones de visualizaciones. Claro que el video no presenta imágenes originales de la serie y sobre la muerte de Dora no hay nada oficial de Nickelodeon.

Dora, la exploradora, la serie

Dora, la exploradora fue una serie exitosa.

"Zorro, no te lo lleves", es la frase más popular que nació de la exitosa serie infantil, una animación que se lanzó por primera vez en agosto del año 2000 y transmitida por Nickelodeon.

Durante el tiempo que se emitió tuvo una gran aceptación y la aventurera niña fue muy popular en todo el mundo. Fue un dibujo animado, creado por Chris Gifford, Valerie Walsh Valdes y Erik Weiner.

La serie manejaba un formato similar al de "Plaza Sésamo", pero caracterizándose por la interacción y participación de los televidentes, quienes lograban aprender palabras y oraciones en inglés con cada episodio. Sin embargo, de pronto se viralizó querer saber ¿Cómo murió Dora, la exploradora?.

