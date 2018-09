Como en Hansel y Gretel, ahora puedes dormir en una casa de chocolate

Si eres amante del chocolate, seguramente alguna vez has soñado con estar en un lugar totalmente hecho de esta deliciosa golosina. No tienes que sentirte culpable, no sólo te ha pasado a ti.

La buena noticia es que tu dulce fantasía pronto se hizo realidad porque Jean-Luc Decluzeau, famoso artesano chocolatero especializado en esculturas, diseñó y construyó una cabaña de 18 m² usando una tonelada y media de chocolate.

El alojamiento tiene capacidad para ti, tu amor y dos cuates más que podrán disfrutar de una noche deliciosa en la cabaña con paredes, tejado, chimenea, armario,reloj y hasta vasos, libros y un candelabro hechos de chocolate.

Por si todo esto no fuera ya un poco empalagoso, afuera de la construcción podrás encontrar un estanque de patos de chocolate blanco y un increíble jardín de flores… seguro ya adivinaste de que estará hechas.

Antes de que te pongas a pensar negativamente, tenemos que informarte que algunos de los elementos en este lugar de ensueño son comestibles así que si tienes la fortuna de reservar una noche en este peculiar alojamiento ubicado en L’Orangerie Ephémère, en los jardines de la Cité de la Céramique, en Sèvres, no tendrás que limitarte a observar.